Nueva materia llegaría a colegios en Colombia de prescolar a 11; sería obligatoria

Actualmente el sistema educativo en los colegios públicos y privados de Colombia se enfoca en áreas tradicionales como números, lenguaje, educación física y formación ética.

Sin embargo, esto podría cambiar pronto debido a una nueva iniciativa legislativa que busca preparar a los más jóvenes para el mundo real del dinero.

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El pasado miércoles 22 de julio, el representante a la Cámara Santiago Castro, perteneciente al partido Centro Democrático, radicó un proyecto de ley titulado 'Educación financiera desde temprana edad'.



Esta propuesta no es algo superficial; busca que los niños y jóvenes, desde que entran a preescolar hasta que terminan su educación media, reciban una formación sólida en temas financieros.

La idea principal es que tú, como estudiante o padre de familia, veas cómo los alumnos adquieren conocimientos que les permitan tomar mejores decisiones económicas en el futuro.

¿En qué consiste la materia de educación financiera en colegios de Colombia?

Si este proyecto se aprueba, la implementación de la asignatura será obligatoria en todas las instituciones del país, sin importar si son públicas o privadas.

Lo interesante es que la enseñanza no sería igual para todos, sino que se adaptaría según la edad y el grado escolar del estudiante para asegurar que el aprendizaje sea efectivo.

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De acuerdo con lo expuesto por el representante Castro, la materia se dividiría de la siguiente forma según el nivel educativo:

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Preescolar: En esta etapa inicial, el objetivo es sembrar hábitos financieros básicos y enseñar a los niños el valor real del dinero.

En esta etapa inicial, el objetivo es sembrar hábitos financieros básicos y enseñar a los niños el valor real del dinero. Primaria: Aquí, el enfoque sube de nivel. Los estudiantes empezarían a desarrollar habilidades prácticas sobre el ahorro, la planeación financiera y la importancia de cómo tomar decisiones acertadas con sus recursos.

Aquí, el enfoque sube de nivel. Los estudiantes empezarían a desarrollar habilidades prácticas sobre el ahorro, la planeación financiera y la importancia de cómo tomar decisiones acertadas con sus recursos. Bachillerato: Para los más grandes, la materia fortalecería competencias más complejas. Se les daría instrucción sobre el manejo y uso de créditos, además de conceptos clave sobre inversión y emprendimiento.

Esta estructura busca que, al graduarse, los jóvenes no solo tengan conocimientos académicos, sino que salgan mejor preparados para interactuar con el sistema financiero y gestionar sus propios ingresos de manera responsable.

¿Cuáles son los temas clave de esta nueva asignatura obligatoria?

Para que entiendas mejor qué aprenderían los estudiantes en las aulas, el proyecto define unos componentes fundamentales que estructuran la materia. Estos ejes temáticos están diseñados para cubrir las necesidades financieras básicas de cualquier ciudadano:

Ahorro: No se trata solo de guardar monedas. El objetivo es que los alumnos entiendan el valor del dinero y aprendan a estructurar planes de ahorro vinculados a metas financieras concretas. Crédito responsable: Es vital entender cómo funciona un crédito antes de adquirir uno. La materia enseñará a usarlo correctamente, aprovechando sus ventajas pero también comprendiendo las dificultades que puede acarrear un mal manejo. Gestión del riesgo: Aprenderás a reconocer e identificar los riesgos financieros comunes para que puedas tomar decisiones informadas y proteger tu patrimonio. Derechos del consumidor: Es fundamental que los jóvenes conozcan qué facultades les garantiza la ley dentro del sistema financiero y cómo hacer valer sus derechos ante las entidades.

Santiago Castro ha explicado a través de sus redes sociales que, aunque ya existen algunas políticas públicas al respecto, su intención es elevar la educación financiera a una obligación legal con un alcance mucho mayor.

Por ahora, el proyecto debe cumplir con su trámite legal en el recinto legislativo para determinar si finalmente se convierte en una realidad para todos los colegios del país o si la propuesta se detiene en su camino hacia la formalización.