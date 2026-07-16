Estudiante le disparó a su compañera de 17 años dentro de colegio en Bogotá; "la advirtió"

Un miércoles que debía ser de aprendizaje terminó en angustia dentro del Colegio John F. Kennedy en Bogotá. Una estudiante de 17 años resultó herida por un impacto de bala que se produjo en pleno salón de clases, generando pánico entre los alumnos presentes.

La madre de la joven rompió el silencio y relato a un medio de comunicación, una versión que cambia la percepción inicial del suceso. Según ella, no fue un error al azar, sino que existió una advertencia previa por parte de un compañero: “Un niño le dice: ‘Le voy a pegar un tiro’”.

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El incidente ocurrió mientras los estudiantes estaban en mesa redonda cerca de las siete de la mañana. Tras la frase amenazante, no pasó ni un minuto antes de escucharse la detonación. La menor cayó al suelo gritando con desesperación: “No siento mis piernas”.



La herida física es considerable, pues el proyectil entró por el fémur de la pierna derecha y se alojó en la izquierda. Los médicos aseguran que fue un milagro que no tocara la vena aorta, lo cual habría tenido consecuencias fatales para la joven estudiante.

Aunque la madre sostiene la tesis de la intimidación, otra hipótesis sugiere un hecho accidental. Versiones preliminares indican que el joven manipulaba el artefacto y se accionó por error, causando la emergencia que obligó a una intervención quirúrgica.

El menor involucrado justificó su acción ante las autoridades de una forma particular. Según su versión, llevaba el equipo para defenderse de supuestas presiones de otros compañeros, alegando que el arma le pertenecía totalmente a él mismo.

Sin embargo, el origen del revólver sigue bajo la lupa de los investigadores en Kennedy. Se rumora que el padre del agresor es policía, aunque otras fuentes señalan que el dueño real sería el abuelo del niño, quien también tiene vínculos con la fuerza pública.

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La Secretaría de Educación activó de inmediato la ruta de atención con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. Informaron que la menor se encuentra fuera de peligro y recibe acompañamiento profesional para afrontar este trauma vivido en el plantel.

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Pese al comunicado oficial, los padres de la víctima se sienten abandonados por parte de la institución. La madre afirmó con tristeza que no cuentan con el apoyo del rector ni de la secretaría, enfrentando sola los gastos y el dolor de esta situación.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer si existía una intención de causar daño. Mientras la estudiante permanece bajo atención médica, otra alumna también resultó afectada por el fuerte impacto sonoro, aunque no sufrió heridas directas.

¿Cuál es el estado de salud de la estudiante herida en el colegio de Bogotá?

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy, donde los cirujanos realizaron una intervención en su pierna. Según el último reporte de la Secretaría de Educación, la joven se encuentra fuera de peligro y bajo cuidado médico constante.

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La gravedad del hecho quedó en evidencia cuando la bala atravesó las extremidades inferiores de la estudiante. Su madre relató que, tras el impacto, la joven perdió la sensibilidad en las piernas durante los primeros minutos. Gracias a la rápida reacción de los docentes y a la oportuna llegada de una ambulancia, recibió atención médica y logró ser estabilizada.

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¿Qué pasó con el arma y de dónde salió?

Existen versiones encontradas sobre la propiedad del arma utilizada en el salón de clases. Mientras el menor implicado asegura que es suya, la investigación apunta a que pertenece a un familiar que forma parte o tiene nexos con la Policía Nacional de Colombia.

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De acuerdo con el coronel Jhon Fredy Zambrano, el incidente pudo deberse a una mala manipulación del objeto. El adolescente habría manifestado que portaba el arma como medida de protección ante supuestas intimidaciones previas de otros compañeros de estudio.

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