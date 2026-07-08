Mujer acabó con la vida de su pareja en medio de una pelea en Bogotá

Angie Karina Ruiz Hernández deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra. En un reciente avance del caso, la Fiscalía General de la Nación obtuvo una medida de aseguramiento en centro carcelario contra la mujer.

La mujer es señalada como la presunta responsable de la muerte de su compañero sentimental, ocurrida tras una fuerte discusión en Bogotá en el suroccidente de la ciudad.

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Los hechos que son materia de investigación se registraron durante la madrugada del pasado 28 de junio en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy. De acuerdo con la Fiscalía y los elementos materiales probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la pareja sostuvo un altercado que pasó de las agresiones verbales a la violencia física.



Según las indagaciones, en medio de la discusión Angie Karina Ruiz habría tomado un arma cortopunzante y atacado al hombre, causándole heridas de gravedad en el tórax y uno de sus brazos.

¿Qué más se conoció de la captura de Angie Karina Ruiz?

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima alcanzó a salir del apartamento para pedir ayuda a vecinos y otras personas que se encontraban en el conjunto residencial.

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Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá encontraron al hombre herido en las zonas comunes del edificio. Tras activar los protocolos de emergencia, coordinaron su traslado a un centro asistencial del sur de la capital.

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Aunque el personal médico realizó maniobras para estabilizarlo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras la muerte del hombre, las autoridades acordonaron la escena para preservar los elementos materiales probatorios. En el lugar, la Policía capturó en flagrancia a Angie Karina Ruiz Hernández.

De acuerdo con la investigación, la mujer entregó voluntariamente el cuchillo que presuntamente habría utilizado durante la agresión, el cual quedó bajo cadena de custodia para las respectivas diligencias judiciales.

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado. No obstante, la procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Finalmente, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó que la mujer permanezca privada de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.