Abuelito con cáncer habría sido abandonado por su familia en un parque; él mismo contó

Un adulto mayor fue encontrado en condiciones de vulnerabilidad en un parque del barrio Santa Isabel, en Palmira, Valle del Cauca, y su historia ha generado una fuerte reacción entre los habitantes del sector.

El hombre, quien aseguró padecer cáncer, manifestó que habría sido llevado hasta ese lugar por familiares que posteriormente lo dejaron solo, una versión que ahora deberá ser verificada por las autoridades.

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El hecho se conoció durante la jornada del lunes 6 de julio, cuando varios vecinos notaron la presencia del adulto mayor en el parque y se acercaron para conocer qué ocurría. Al conversar con él, escucharon un relato que rápidamente despertó preocupación y solidaridad entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el testimonio entregado por el hombre a las personas que intentaron ayudarlo, habría sido trasladado desde Cali hasta Palmira y, presuntamente, abandonado en ese sitio por integrantes de su familia. Además, indicó que enfrenta un diagnóstico de cáncer y que su estado de salud es delicado.

Aunque esa versión ha circulado ampliamente y ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, corresponde a las autoridades establecer si los hechos ocurrieron de esa manera y determinar las circunstancias en las que el adulto mayor terminó en el parque.

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Vecinos reaccionaron de inmediato para auxiliar al adulto mayor

Las personas que se encontraban cerca del parque del barrio Santa Isabel fueron las primeras en brindarle apoyo. Según quienes estuvieron presentes, el hombre tenía dificultades para movilizarse y evidenciaba una condición física que requería atención inmediata.

La situación llamó la atención de los residentes del sector, quienes decidieron solicitar ayuda a los organismos de emergencia para evitar que el estado del adulto mayor pudiera complicarse aún más.

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Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Luego de valorar la condición del adulto mayor, los socorristas realizaron su traslado a un centro asistencial, donde actualmente recibe atención médica.

La rápida intervención permitió que el hombre fuera puesto bajo el cuidado del personal de salud, mientras se adelantan las actuaciones necesarias para conocer su identidad, ubicar a sus familiares y establecer qué ocurrió antes de que fuera encontrado en el parque.

Hasta el momento no se han dado a conocer nuevos detalles sobre su evolución médica ni sobre el proceso que adelantan las autoridades.

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La versión del adulto mayor será clave para la investigación

Uno de los aspectos que ahora deberán revisar las autoridades corresponde al relato entregado por el propio adulto mayor.

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Según manifestó ante las personas que lo auxiliaron, habría sido dejado en el parque por miembros de su familia luego de ser trasladado desde Cali. Esa información deberá ser contrastada mediante las investigaciones correspondientes para confirmar cómo ocurrieron realmente los hechos.

Las autoridades también deberán establecer las circunstancias en las que llegó hasta Palmira y verificar si existen familiares o personas responsables de su cuidado.

Mientras avanzan esas diligencias, el hombre permanece recibiendo atención médica bajo supervisión de los profesionales de salud.