¿Túneles entre los escombros? Así operarían los “falsos topos” para hallar cajas fuertes

Mientras las familias de Pereira intentan recuperarse del terremoto de 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, las autoridades detectaron una modalidad de saqueo en medio de las estructuras afectadas. Los llamados “falsos topos” ingresan de madrugada y excavan túneles dirigidos hacia lugares donde podrían permanecer cajas fuertes, dinero y mercancía costosa.

La situación también involucra el ingreso de personas a edificios evacuados mediante prendas similares a las utilizadas por organismos de socorro. Videos difundidos en redes sociales muestran a individuos retirando elementos de las construcciones, mientras la Policía Metropolitana de Pereira incrementó los controles en los sectores más afectados.

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¿Cómo operan los “falsos topos” en las zonas afectadas de Pereira?

Según El Espectador y los videos difundidos en redes sociales, los sujetos aprovechan la inestabilidad de las edificaciones para realizar excavaciones hacia puntos específicos. El reporte señala que entre los lugares buscados aparecen espacios que antes funcionaban como bancos o tiendas de tecnología, debido a la posibilidad de encontrar dinero u objetos de alto valor.

La actividad ocurre principalmente durante la madrugada, cuando los responsables buscan reducir las posibilidades de ser detectados por las patrullas. Los túneles representan una de las formas utilizadas para intentar llegar hasta las zonas donde permanecen bienes después de los daños ocasionados por el sismo.

Otra modalidad consiste en utilizar prendas similares a las de organismos de socorro para hacerse pasar por voluntarios. Con esta apariencia, pueden intentar ingresar a sectores restringidos y desplazarse entre las estructuras afectadas sin levantar sospechas entre quienes permanecen cerca de las zonas evacuadas.

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Los videos difundidos en redes sociales también muestran personas ingresando a edificios evacuados para retirar elementos de las construcciones, entre ellos marcos de ventanas. Las imágenes permitieron evidenciar otro tipo de ingreso a las zonas donde todavía permanecen estructuras afectadas.

Los sectores de Victoria, Olaya, Corocito y La Libertad concentran parte de la vigilancia debido a los daños registrados. El control busca proteger los bienes de los damnificados y mantener despejadas las áreas mientras continúan las labores de retiro de escombros.

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¿Qué medidas de seguridad se tomaron tras el terremoto en Colombia?

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía, explicó a El Espectador: “En el centro de la ciudad tenemos un cierre perimetral muy importante, donde hay varias viviendas con intención de colapso”. Esta medida busca restringir el paso a las zonas donde permanecen edificaciones que representan un riesgo para la población.

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La Policía Metropolitana de Pereira desplegó más de 2.600 uniformados en puntos estratégicos de la ciudad. El dispositivo incluye grupos de operaciones especiales encargados de realizar patrullajes nocturnos para detectar movimientos sospechosos y controlar el acceso a sectores restringidos.

Además, unidades del Bloque de Búsqueda y del GOES permanecen en 35 puntos de concentración para acompañar el retiro de escombros. Su presencia busca impedir que personas ajenas a los organismos de socorro ingresen a estructuras con riesgo de caída durante estas labores.

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Las zonas comerciales, entre ellas supermercados y casinos, cuentan con vigilancia especial debido a que aparecen entre los objetivos de los túneles clandestinos. El operativo también incorpora drones y recorridos constantes para detectar posibles movimientos o salidas en sectores como Corocito y La Libertad.

El despliegue policial también busca identificar a personas que utilicen prendas similares a las de los organismos de socorro sin pertenecer a estas entidades. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier situación sospechosa registrada en las zonas afectadas.

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