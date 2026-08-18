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Así fue el rescate de Sofía la niña de 3 años que sobrevivió al terremoto en Cali

La pequeña permaneció más de seis horas bajo los escombros y, días después, pudo reencontrarse con el bombero que le salvó la vida.

Imagen muestra el momento del rescate entre escombros de Sofía y a la derecha Germán sonriendo por la niña
Organismos de socorro de Cali rescataron con vida a Sofía, una pequeña de 3 años que sobrevivió bajo los escombros
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y pantallazo de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

En Cali se registró el reencuentro entre Sofía, una niña de tres años, y Germán Duque, el bombero que lideró las labores para rescatarla tras el colapso del edificio Ariguaní.

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La menor permaneció atrapada durante más de seis horas bajo los escombros de la estructura residencial de siete niveles, ubicada en el barrio El Refugio, luego del movimiento sísmico que afectó al suroccidente colombiano el pasado 10 de agosto.

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El rescate se produjo aproximadamente a la 1:00 p. m. del día de la emergencia. Duque, jefe de turno de los Bomberos de Cali, ingresó a la zona durante un relevo de personal y logró localizar a la niña en un espacio confinado de difícil acceso.

Al establecer el primer contacto con la menor, el rescatista relató a Noticias Caracol: “Yo metí la mano y la toqué. Entonces, cuando le toqué la carita, ella empezó a llorar y me agarró la mano”. En ese momento, según su testimonio, le aseguró: “Te voy a sacar de aquí con vida”.

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Durante la extracción, la niña sostenía un fragmento de concreto en una de sus manos, mientras mantenía la otra aferrada al uniforme del bombero. Una vez liberada, fue entregada al personal paramédico para su traslado.

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En el mismo punto de la estructura también permanecía atrapada su madre, Estefanía Echavarría, quien presentaba dificultades respiratorias debido a la estrechez del espacio y la presión ejercida por los escombros. Tras recibir oxígeno y luego de las labores de remoción controlada, fue liberada y trasladada a una unidad de cuidados intensivos.

Duque destacó que la operación fue resultado del trabajo conjunto de los diferentes organismos de socorro: “Este trabajo no es solo mío”.

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El reencuentro con Sofía

Días después de la emergencia, Noticias Caracol gestionó un encuentro entre el bombero y la familia de la menor. Duque explicó que, debido a las dinámicas propias de las labores de emergencia, los rescatistas pocas veces conocen qué ocurre con las personas que logran sacar con vida.

“Uno rescata y uno sabe que hizo un buen trabajo, pero la mayoría de veces no sabe qué pasa después”, señaló.

Puedes leer: Revelan por qué atacaron el camión de Luis Alfonso que transportaba ayudas para el Chocó

Esta vez, el bombero tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con Sofía y conocer personalmente cómo avanzaba su recuperación.

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El terremoto que afectó al país

El colapso de la edificación ocurrió tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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El movimiento telúrico provocó daños estructurales en diferentes zonas del país y generó una alta demanda de atención por parte de los organismos de emergencia, especialmente en Cali.

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El balance oficial de las autoridades señala que el fenómeno natural dejó 287 víctimas mortales y más de 150.000 viviendas afectadas en el territorio nacional, hasta el momento.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional estableció una hoja de ruta para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas y brindar atención a las familias damnificadas.

Además, otras regiones vienen enfrentando complicaciones posteriores. En Pereira, por ejemplo, las lluvias afectaron algunos de los albergues temporales destinados a las familias que perdieron sus viviendas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de monitoreo y evaluación en las zonas donde persisten riesgos por infraestructuras inestables.

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