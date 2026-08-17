Jeray, el bebé que milagrosamente nació en pleno terremoto cuando otras personas fallecián

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó escenas de angustia, evacuaciones y familias enfrentadas a una emergencia inesperada.

Sin embargo, en medio de ese escenario ocurrió una historia completamente distinta: mientras el movimiento telúrico alteraba la rutina de miles de personas, una nueva vida llegaba al mundo en Cali.

Según el informe de Séptimo Día, Laura Camila Micolta, una joven de 23 años, se encontraba en el Hospital Carlos Holmes Trujillo cuando comenzó el terremoto.



Su embarazo ya estaba en la etapa final y esperaba dar a luz desde días atrás, pero no imaginaba que el nacimiento de su hijo ocurriría durante una de las mayores emergencias que ha vivido la ciudad.



El bebé fue llamado Jeray, un nombre que, de acuerdo con su madre, significa “grande, valiente y de gran valor”.

Terremoto: Laura Camila tuvo que dar a luz durante la evacuación

La fecha inicialmente prevista para el nacimiento de Jeray era el domingo 9 de agosto. Sin embargo, Laura Camila no había presentado contracciones ni dolores durante los días siguientes.

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Su plan también contemplaba otro centro médico. El parto estaba previsto en el Hospital Departamental, pero terminó siendo atendida en el Carlos Holmes Trujillo, ubicado en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali.

Cuando comenzó el terremoto, Laura Camila ya estaba en proceso de atención. El movimiento empezó de manera leve, pero rápidamente aumentó su intensidad.

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“Comenzó suavecito el temblor... suavecito, suavecito. Mi esposo dice: ‘Está temblando’, y la doctora dice: ‘Sí, está temblando’”, recordó la joven.

La situación cambió cuando las paredes del hospital comenzaron a presentar grietas y el personal tomó la decisión de evacuar. Médicos, enfermeros y pacientes salieron hacia el parqueadero mientras buscaban un sitio seguro.

Imágenes de una cámara de seguridad obtenidas por Séptimo Día registraron parte de ese momento. El reloj marcaba las 7:36 de la mañana. En medio del movimiento, una ambulancia se balanceaba de un lado a otro y varias personas permanecían agrupadas para intentar mantenerse en pie.

Laura Camila también fue trasladada hacia el exterior en una camilla de partos.

“Cuando yo ya vi que las paredes estaban cuarteando yo le dije: ‘No, no, no, vamos para afuera para salir al parqueadero’”, contó.

En cuestión de minutos, el personal médico tuvo que improvisar una sala de partos en el parqueadero del hospital. Mientras un médico intentaba tranquilizarla, un enfermero buscaba una sábana para adecuar el espacio.

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Terremoto y nacimiento: Jeray llegó al mundo a las 8:01 de la mañana

A las 7:37 de la mañana comenzó formalmente el trabajo de parto. Para Laura Camila, la prioridad dejó de ser lo que ocurría a su alrededor y pasó a concentrarse completamente en el nacimiento de su hijo.

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“Yo casi no tuve miedo, casi no le paré bolas a eso. Yo estaba más pendiente de sacar a mi hijo que del terremoto”, relató.

Los médicos continuaron con el procedimiento mientras la emergencia seguía desarrollándose en Cali. Después de varios minutos, llegó el momento esperado.

“Y ahí ya: ‘puje, puje’. Al cuarto pujo y ahí fue donde nació mi bebé”, contó la madre.

A las 8:01 de la mañana, poco más de 20 minutos después del inicio del trabajo de parto, Jeray nació en medio de la emergencia provocada por el terremoto.

“Lo primero fue darle gracias a Dios porque me lo había mandado vivo”, expresó Laura Camila.

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El nacimiento ocurrió mientras el Hospital Carlos Holmes Trujillo permanecía evacuado. Para el personal médico que participó en la atención, recibir al bebé se convirtió en una escena especial dentro de una jornada marcada por la emergencia.

Sandra Velázquez, gerente del área de salud del oriente de Cali, destacó el trabajo realizado por el equipo médico y ginecológico durante el nacimiento.

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Jeray, el bebé que llegó en medio de una jornada de angustia

La elección del nombre también tiene un significado especial para su madre. Laura Camila explicó que escogió Jeray porque representa a alguien “grande, valiente y de gran valor”.

El pequeño nació el mismo día en que Cali enfrentaba las consecuencias del terremoto de 7,4. Mientras equipos de emergencia atendían los efectos del movimiento y numerosas familias atravesaban momentos de incertidumbre, Laura Camila recibía a su hijo en un escenario completamente diferente al que había imaginado durante los nueve meses de embarazo.

“¿Cuál cree que es el mensaje de eso?”, le preguntaron.

“No sé, pero Dios sí lo sabe. Esperanza de que algunos lloran y otros ríen. Es un milagrito”, respondió la madre.

Así, el nacimiento de Jeray quedó registrado como una de las historias particulares que dejó aquella jornada en Cali: un parto que comenzó en medio de la evacuación de un hospital y terminó con un bebé recibido por su madre apenas unos minutos después de que el fuerte movimiento sacudiera la ciudad.

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Mira el reporte completo a continuación: