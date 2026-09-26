Cayó alias “Primo”, señalado de apoyar a estructuras residuales del Estado Mayor Central

La Policía Nacional informó sobre la captura de tres personas que serían integrantes de una red de apoyo de la estructura residual Martín Villa, en operativos realizados en los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá.

De acuerdo con las autoridades, las capturas se realizaron después de seis meses de investigación y permitieron identificar a personas que presuntamente cumplían diferentes funciones relacionadas con la adquisición, transporte y mantenimiento de elementos utilizados por la organización.

Capturas en Santander, Arauca y Boyacá

En Girón, Santander, fue capturado Jhon Jairo Rivera Barragán, alias “Primo”, quien tenía una orden de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Publicidad

Según la investigación citada por la Policía, alias “Primo” sería el encargado de adquirir material logístico y prendas militares en almacenes ubicados en Bogotá y Bucaramanga. Posteriormente, estos elementos serían enviados al departamento de Arauca.

Las autoridades señalaron que el material presuntamente era recibido por un familiar de Rivera Barragán, identificado como alias “Sneyder González” o “Machazo”, a quien la Policía señala como presunto cabecilla de finanzas del Frente 10 “Guadalupe Salcedo”.

Publicidad

De manera simultánea, en Arauca fue capturado un hombre conocido con el alias de “Tirma”. Según la información entregada por las autoridades, esta persona trabajaba en un taller de mecánica con el propósito de no despertar sospechas y presuntamente realizaba labores de mantenimiento a vehículos y motocicletas de la estructura.

La Policía también indicó que alias “Tirma” presuntamente tendría entre sus funciones el transporte de material logístico para la organización.

El tercer procedimiento se realizó en San Luis de Gaceno, Boyacá, donde fue capturado alias “Richar”. Los investigadores le seguían el rastro después de que, según la Policía, se trasladara a Bogotá y permaneciera allí durante aproximadamente cuatro meses para presuntamente evadir a las autoridades.

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, el hombre se trasladó a Boyacá y comenzó a trabajar como maestro de construcción. Las autoridades sostienen que esta actividad habría sido utilizada para ocultarse hasta el momento de su captura.

La Policía señaló que estos procedimientos afectan las capacidades logísticas y financieras que, presuntamente, tendría la estructura Martín Villa para adquirir y transportar elementos necesarios para sus actividades.

Las autoridades también relacionaron estas redes de apoyo con presuntas actividades de financiación como la extorsión. No obstante, las responsabilidades individuales de los capturados deberán establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales.

Publicidad

Los operativos fueron desarrollados por el GAULA Élite de la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos relacionados con secuestro y extorsión a través de la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional.