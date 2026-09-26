Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
EXTRADICIÓN DE 'ARAÑA'
¿AMBULANCIA CON PASAJEROS?
MODALIDADES DE ESTAFA DIGITAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Cayó alias “Primo”, señalado de apoyar a estructuras residuales del Estado Mayor Central

Cayó alias “Primo”, señalado de apoyar a estructuras residuales del Estado Mayor Central

El hombre fue ubicado en Santander y las autoridades lo relacionan con una presunta red de apoyo.

cayo-alias-primo.jpg
Captura de alias "primo"
Foto suministrada
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

La Policía Nacional informó sobre la captura de tres personas que serían integrantes de una red de apoyo de la estructura residual Martín Villa, en operativos realizados en los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

De acuerdo con las autoridades, las capturas se realizaron después de seis meses de investigación y permitieron identificar a personas que presuntamente cumplían diferentes funciones relacionadas con la adquisición, transporte y mantenimiento de elementos utilizados por la organización.

Últimas noticias

subsidio-agua-potable.jpg
Nación

Subsidio de agua potable: estos hogares podrían pagar menos en su recibo

mi-casa-milagro-subsidios.jpg
Nación

Cambian los subsidios de vivienda: esto pasará con Mi Casa Milagro

Lee también

Fotografía de Camila Potosí superpuesta a una toma aérea de un cuerpo de agua y zona boscosa
Judiciales

Los objetos hallados en la captura de las cinco personas por muerte de Camila Potosí

Fotografía en funeral de Camila Potosí un recuadro de agentes de la Policía Nacional durante un operativo
Nación

Así fue el operativo que permitió la captura de cinco personas por la muerte de Camila Potosí

Capturas en Santander, Arauca y Boyacá

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En Girón, Santander, fue capturado Jhon Jairo Rivera Barragán, alias “Primo”, quien tenía una orden de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Publicidad

Según la investigación citada por la Policía, alias “Primo” sería el encargado de adquirir material logístico y prendas militares en almacenes ubicados en Bogotá y Bucaramanga. Posteriormente, estos elementos serían enviados al departamento de Arauca.

Las autoridades señalaron que el material presuntamente era recibido por un familiar de Rivera Barragán, identificado como alias “Sneyder González” o “Machazo”, a quien la Policía señala como presunto cabecilla de finanzas del Frente 10 “Guadalupe Salcedo”.

Publicidad

De manera simultánea, en Arauca fue capturado un hombre conocido con el alias de “Tirma”. Según la información entregada por las autoridades, esta persona trabajaba en un taller de mecánica con el propósito de no despertar sospechas y presuntamente realizaba labores de mantenimiento a vehículos y motocicletas de la estructura.

La Policía también indicó que alias “Tirma” presuntamente tendría entre sus funciones el transporte de material logístico para la organización.

El tercer procedimiento se realizó en San Luis de Gaceno, Boyacá, donde fue capturado alias “Richar”. Los investigadores le seguían el rastro después de que, según la Policía, se trasladara a Bogotá y permaneciera allí durante aproximadamente cuatro meses para presuntamente evadir a las autoridades.

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, el hombre se trasladó a Boyacá y comenzó a trabajar como maestro de construcción. Las autoridades sostienen que esta actividad habría sido utilizada para ocultarse hasta el momento de su captura.

La Policía señaló que estos procedimientos afectan las capacidades logísticas y financieras que, presuntamente, tendría la estructura Martín Villa para adquirir y transportar elementos necesarios para sus actividades.

Las autoridades también relacionaron estas redes de apoyo con presuntas actividades de financiación como la extorsión. No obstante, las responsabilidades individuales de los capturados deberán establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales.

Publicidad

Los operativos fueron desarrollados por el GAULA Élite de la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía recordó que la ciudadanía puede denunciar hechos relacionados con secuestro y extorsión a través de la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional.

Publicidad

Te puede interesar

Imagen compuesta que muestra a Daniela Ospina sonriendo y un recuadro con un vehículo policial que acudió a su cumpleaños
Farándula

Daniela Ospina tuvo un inesperado asistente a su cumpleaños; le cayó la Policía

Conductor intentó llamar a su abogado durante procedimiento y usó una tarjeta
Virales

Conductor borracho es detenido por la Policía; llamó al abogado con la tarjeta de crédito

Relacionados

Santander

Policía Nacional

Bandas criminales