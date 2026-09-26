Subsidio de agua potable: estos hogares podrían pagar menos en su recibo

Una propuesta que busca aliviar el pago del servicio de agua potable avanza en Barranquilla y podría beneficiar a miles de hogares en condición de vulnerabilidad. La iniciativa, denominada Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico, fue aprobada en primer debate por el Concejo de la ciudad.

El proyecto fue presentado por la administración del alcalde Alejandro Char y plantea que el Distrito asuma parte del costo del consumo básico de agua para determinados hogares. Sin embargo, todavía no es una medida vigente, pues debe superar las siguientes etapas antes de convertirse en una norma aplicable.

¿En qué consiste el subsidio de agua potable?

La propuesta plantea subsidiar los primeros seis metros cúbicos de agua consumidos al mes por los hogares que cumplan con las condiciones establecidas. La iniciativa parte de una estimación según la cual una familia en condición de vulnerabilidad consume alrededor de 12 metros cúbicos mensuales.

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De aprobarse el proyecto, la Alcaldía asumiría el costo correspondiente a esos primeros seis metros cúbicos. De esta manera, los hogares que resulten beneficiados tendrían un alivio importante en el valor de su factura mensual, mientras que el consumo que supere el límite establecido continuaría siendo responsabilidad del usuario, de acuerdo con las condiciones del servicio.

La iniciativa está dirigida principalmente a los hogares de estratos 1 y 2 que se encuentren en condición de vulnerabilidad económica. También contempla la posibilidad de beneficiar a familias del estrato 3 que cumplan con los criterios definidos por el proyecto.

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Según la información financiera de la propuesta, inicialmente serían alrededor de 200.244 residentes de Barranquilla los que podrían estar cubiertos por el programa. De ese grupo, 186.474 también cuentan con el servicio de alcantarillado.

El objetivo del llamado mínimo vital es reducir la carga económica que representa el servicio de agua para las familias con menores ingresos y garantizar un acceso básico al recurso.

Aunque la propuesta ya recibió el primer respaldo en el Concejo de Barranquilla, todavía debe avanzar en las instancias correspondientes. Por eso, los hogares que podrían ser beneficiarios todavía no tienen el subsidio asegurado.

Si la iniciativa supera los trámites y es aprobada definitivamente, la administración distrital deberá establecer las condiciones para aplicar el beneficio, identificar a los usuarios que cumplen los requisitos y poner en marcha el esquema de subsidio.

La propuesta llega en un momento en el que el acceso al agua potable continúa siendo uno de los principales retos de diferentes regiones del país. A nivel nacional también se han planteado programas relacionados con la ampliación de la cobertura y el acceso al servicio, aunque este proyecto corresponde específicamente a Barranquilla.