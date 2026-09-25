Distrito se pronunció por ambulancia que transportaba pasajeros con maletas en El Dorado

Una ambulancia fue captada en el Aeropuerto Internacional El Dorado transportando personas con maletas, situación que generó una denuncia ciudadana y llevó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá a revisar el caso.

Tras conocer las imágenes y la denuncia, la entidad realizó una verificación en sus sistemas de información para establecer las condiciones en las que operaba el vehículo identificado con las placas GPL933.

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El resultado de esa revisión fue dado a conocer mediante un comunicado oficial, en el que la Secretaría señaló que la ambulancia presentaba irregularidades relacionadas con los requisitos necesarios para prestar servicios asistenciales en Bogotá.

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La entidad indicó que el vehículo no aparece con una habilitación vigente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), uno de los sistemas utilizados para verificar la autorización de los prestadores y servicios relacionados con la atención en salud.

“En la verificación realizada en los sistemas de información disponibles al vehículo de emergencia identificado con placas GPL933, se evidenció que este no registra con habilitación vigente”, precisó la Secretaría Distrital de Salud.

El pronunciamiento de la Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud se refirió directamente a la situación y descalificó la actuación observada en el aeropuerto.

El pronunciamiento se produjo después de la difusión de la denuncia ciudadana, que puso el foco sobre el vehículo y sobre las personas que fueron vistas siendo transportadas junto con sus equipajes.

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La entidad explicó que la ambulancia debía cumplir con los requisitos establecidos para poder prestar servicios relacionados con la atención y movilización de pacientes.

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Sin embargo, en la consulta realizada por las autoridades, el vehículo con placas GPL933 no figuraba con habilitación vigente en el REPS.

¿Es legal usar una ambulancia como medio de transporte convencional?

No, bajo ninguna circunstancia es legal utilizar una ambulancia para el traslado de pasajeros, equipaje o cualquier fin ajeno a la atención médica.

El ordenamiento jurídico colombiano exige que estos vehículos de emergencia se dediquen de forma exclusiva al transporte asistencial de pacientes.

Cometer esta infracción acarrea sanciones severas que incluyen la inmovilización inmediata del automotor y multas de hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, además de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes por el uso indebido de recursos de salud, tal como ocurrió en el reciente caso del Aeropuerto El Dorado.

