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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Así rescataron a una niña de 2 años desaparecida en Cundinamarca; su padre estaría implicado

Así rescataron a una niña de 2 años desaparecida en Cundinamarca; su padre estaría implicado

El Gaula del Ejército rescató a la menor, quien se encontraba en la zona de Paime. Además, se conoció que su padre se entregó voluntariamente.

Operativo policial del rescate de una niña de 2 años desaparecida en Cundinamarca, caso donde estaría implicado su padre.
Momento del operativo de las autoridades durante el rescate de la menor de 2 años en Cundinamarca.
Foto: pantallazo tomado de X y la Fiscalía
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Durante un operativo del Gaula de la Policía Nacional, soldados de la Brigada 13 del Ejército y funcionarios del CTI de la Fiscalía lograron rescatar con vida a Salomé Vásquez, una niña de dos años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo 20 de septiembre.

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“En desarrollo del Plan Ayacucho Plus del Ejército Nacional y de la ofensiva que adelanta la Décima Tercera Brigada contra el secuestro y la extorsión, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de Cundinamarca, lograron en las últimas horas la recuperación de la niña Salomé Vásquez Sánchez, de 2 años de edad”, se lee en el comunicado entregado por las autoridades sobre lo ocurrido con la menor.

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¿El padre de Salomé Vásquez estaría involucrado?

Las autoridades informaron que Salomé Vásquez fue encontrada en el municipio de Paime, Cundinamarca, a 115 kilómetros por carretera del lugar donde se reportó su desaparición. De igual forma, se conoció que la última vez que fue vista habría sido aproximadamente a 85 kilómetros del municipio de Ubaté, donde se había reportado su desaparición.

De acuerdo con información entregada por El Tiempo, el padre de la menor es señalado como presunto responsable de su rapto. Según estos reportes, el hombre habría amenazado previamente a la madre de la niña con hacerle daño.

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Al momento del hallazgo en Paime, la menor se encontraba con su padre, quien se habría entregado voluntariamente a las autoridades. Esta información fue corroborada por el alcalde del municipio, quien confirmó la captura del hombre.

Por estos hechos, la Fiscalía de Cundinamarca iniciaría una investigación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar. Entre las hipótesis que manejan los investigadores estaría que el hombre habría actuado en represalia contra su expareja, luego de que ella decidiera terminar la relación sentimental.

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¿Cómo fue el rescate de Salomé Vásquez?

Los uniformados ingresaron inicialmente a una vivienda ubicada en una zona rural del municipio de Paime, Cundinamarca, donde encontraron a una mujer que aseguró ser la madre de la menor.

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Durante el procedimiento, las autoridades incluso rompieron una ventana para inspeccionar una de las habitaciones en busca de la niña. Tras encontrar indicios sobre su paradero, los uniformados continuaron la búsqueda en una zona boscosa, donde finalmente localizaron a Salomé Vásquez.

El rescate también fue confirmado por el ministro de Defensa, general Jorge Mora, quien aseguró: “Salomé, la pequeña de 2 años, vuelve a estar a salvo”.

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De acuerdo con los investigadores, horas antes del operativo el hombre habría dejado a la niña y posteriormente se habría comunicado con una familiar para indicarle el lugar donde la había dejado.

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