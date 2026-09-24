Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LINK: RESULTADOS DEL ICFES
¿CÓMO COTIZAR PENSIÓN?
PAÍSES QUE NO PIDEN VISA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

Una joven venezolana llegó a un concierto del cantante junto a su mamá, donde aseguró que ambos tenían un gran parecido físico.

Chayanne sosteniendo un ramo de flores, vinculado al caso de la joven que lo buscó en un concierto afirmando ser su hija.
El artista Chayanne reaccionó luego de que una joven asegurara ser su hija y fuera a buscarlo en pleno concierto
Foto: imagen tomada de @Chayanne
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El cantante Chayanne se encuentra realizando una gira por Estados Unidos. Sin embargo, durante una de sus presentaciones ocurrió un curioso hecho protagonizado por una asistente y su madre, que llamó la atención del público y posteriormente se volvió viral en redes sociales.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Una joven asistió al show del cantante llevando consigo una pancarta con una particular frase relacionada con un supuesto parentesco entre ella y el artista. Pese a ello, Chayanne no vio el mensaje durante el espectáculo, pero posteriormente logró conocerlo a través de las redes sociales.

Últimas noticias

Gregorio Pernía en imagen de referencia tras sufrir un tenso momento en la calle donde intentaron quitarle su cadena
Farándula

Tremendo susto que vivió el actor Gregorio Pernía en plena calle; casi lo dejan sin cadena

Imagen ilustrativa de luto con una rosa blanca y un lazo negro en el escenario de un teatro por el fallecimiento de un reconocido actor tras someterse a la eutanasia
Farándula

Fallece reconocido actor tras someterse a la eutanasia y deja crudo mensaje: “Aguanté tres años”

Puedes leer: Amparo Grisales confiesa que tuvo un romance con Chayanne y revela por qué lo dejó escapar

Tras la viralidad de la imagen, el intérprete puertorriqueño decidió reaccionar públicamente en sus redes sociales y seguir la broma planteada por la joven.

¿Qué decía el cartel en el concierto de Chayanne?

Rosario, una joven creadora de contenido venezolana, asistió al espectáculo acompañada por su mamá. Ambas llevaron al recinto un cartel diseñado con el propósito de llamar la atención del artista.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En la pancarta se leía textualmente: “Ella dice que eres mi papá. Vine a ver si tengo tus ojos”. El mensaje formó parte de una broma relacionada con la admiración de la madre hacia el artista.

Publicidad

Te puede interesar

Chayanne, cantante
Música

Animalistas proponen a Chayanne cambiar el nombre de la canción ‘Torero’ por ‘Bombero’

El cantante Camilo en un escenario, hablando sobre las preguntas y reclamos de sus hijas por no mostrarlas en público
Farándula

Camilo habla del reclamo de una de sus hijas por no mostrarlas en público: “Me pregunta”

Durante el concierto, Rosario grabó varios momentos de la jornada y se refirió de manera humorística al cantante como “mi padre cantando”.

Publicidad

Por su parte, la madre expresó emocionada su afecto por el intérprete, a quien calificó como el amor de su vida, y manifestó que asistir al recital representaba un sueño cumplido.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a esta imagen?

Una vez terminó la presentación, Rosario compartió varios videos en sus redes sociales relacionados con el curioso mensaje. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la dinámica entre madre e hija y la forma en que ambas llevaron la broma al concierto.

Puedes leer: Aparecen videos del terremoto en Turquía: personas vivieron momentos de pánico

Aunque Chayanne no observó la pancarta mientras ofrecía su show, el alcance que tuvo el contenido en redes sociales permitió que la grabación llegara hasta el artista, quien posteriormente decidió responder.

Te puede interesar

Melanie Pavola, J Balvin y Valentina Ferrer en el escándalo de infidelidad.
Farándula

Ella es Melanie Pavola, la modelo vinculada a la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer

Accidente laboral en el Congreso de Colombia: ventana cae sobre la periodista Luna Mejía Farías
Virales

FOTO: Periodista resulta herida en el Congreso de Colombia tras caerle una ventana encima

Publicidad

Horas más tarde, Chayanne no ignoró la particular mención y reaccionó a través de su cuenta oficial de Instagram. El cantante compartió el video en sus historias y añadió un comentario relacionado con la frase de la pancarta.

En su mensaje, el intérprete aseguró notar una similitud en la mirada y escribió: “¡Confirmo! Tenemos los mismos ojos”.

Publicidad

La respuesta generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el tono humorístico con el que el cantante decidió seguir la broma iniciada por la joven venezolana.

Relacionados

Chayanne

Chismes de famosos