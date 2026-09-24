A Chayanne le apareció una "hija" y lo buscó en pleno concierto: el músico respondió

El cantante Chayanne se encuentra realizando una gira por Estados Unidos. Sin embargo, durante una de sus presentaciones ocurrió un curioso hecho protagonizado por una asistente y su madre, que llamó la atención del público y posteriormente se volvió viral en redes sociales.

Una joven asistió al show del cantante llevando consigo una pancarta con una particular frase relacionada con un supuesto parentesco entre ella y el artista. Pese a ello, Chayanne no vio el mensaje durante el espectáculo, pero posteriormente logró conocerlo a través de las redes sociales.

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Tras la viralidad de la imagen, el intérprete puertorriqueño decidió reaccionar públicamente en sus redes sociales y seguir la broma planteada por la joven.



¿Qué decía el cartel en el concierto de Chayanne?

Rosario, una joven creadora de contenido venezolana, asistió al espectáculo acompañada por su mamá. Ambas llevaron al recinto un cartel diseñado con el propósito de llamar la atención del artista.

En la pancarta se leía textualmente: “Ella dice que eres mi papá. Vine a ver si tengo tus ojos”. El mensaje formó parte de una broma relacionada con la admiración de la madre hacia el artista.

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Durante el concierto, Rosario grabó varios momentos de la jornada y se refirió de manera humorística al cantante como “mi padre cantando”.

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Por su parte, la madre expresó emocionada su afecto por el intérprete, a quien calificó como el amor de su vida, y manifestó que asistir al recital representaba un sueño cumplido.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a esta imagen?

Una vez terminó la presentación, Rosario compartió varios videos en sus redes sociales relacionados con el curioso mensaje. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la dinámica entre madre e hija y la forma en que ambas llevaron la broma al concierto.

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Aunque Chayanne no observó la pancarta mientras ofrecía su show, el alcance que tuvo el contenido en redes sociales permitió que la grabación llegara hasta el artista, quien posteriormente decidió responder.

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Horas más tarde, Chayanne no ignoró la particular mención y reaccionó a través de su cuenta oficial de Instagram. El cantante compartió el video en sus historias y añadió un comentario relacionado con la frase de la pancarta.

En su mensaje, el intérprete aseguró notar una similitud en la mirada y escribió: “¡Confirmo! Tenemos los mismos ojos”.

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La respuesta generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el tono humorístico con el que el cantante decidió seguir la broma iniciada por la joven venezolana.