Daniela Ospina tuvo un inesperado asistente a su cumpleaños; le cayó la Policía

Daniela Ospina celebró su cumpleaños el pasado 22 de septiembre en Miami, Estados Unidos, ciudad donde se encuentra actualmente. La celebración, a la que asistieron algunas de las personas más cercanas a la empresaria, tomó un giro inesperado cuando una patrulla de la Policía llegó a las inmediaciones del lugar.

Su pareja, el actor y empresario Gabriel Coronel, compartió desde su cuenta oficial de Instagram un video en el que recopiló varios momentos de la velada y mostró cómo se vivió la celebración del cumpleaños número 34 de la exdeportista.

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¿Por qué acudió la Policía a la fiesta de Daniela Ospina?

En el video publicado por Gabriel Coronel se observan diferentes momentos de la celebración. Sin embargo, hacia el final de la grabación aparece una patrulla de la Policía en las inmediaciones del inmueble, situación que llamó la atención de los seguidores de la pareja.

“Poder celebrar tu vida es una bendición. Te amo, gorda. ¡Feliz cumpleaños! @daniela_ospina5. Final inesperado…”, escribió Coronel junto al video.

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La llegada de las autoridades generó especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios plantearon que podría estar relacionada con posibles altercados o con una llamada de atención por el ruido.

Sin embargo, según la información conocida sobre el hecho, la presencia de la Policía habría respondido a un procedimiento preventivo y a labores de control en el sector residencial.

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De acuerdo con estas versiones, Daniela Ospina atendió el requerimiento de las autoridades y colaboró durante el proceso de verificación.

A lo largo de la jornada, la antioqueña compartió en su cuenta de Instagram los arreglos florales y mensajes de afecto que recibió. Además, se conoció que entre los saludos más comentados figuró el mensaje enviado por la modelo venezolana Shannon de Lima. De igual forma, recibó saludos de personalidades del entretenimiento como

Kimberly Reyes y Danielle Arciniegas.

¿Quién es la pareja de Daniela Ospina?

Daniela Ospina mantiene una relación sentimental con el actor, cantante y modelo venezolano Gabriel Coronel, con quien inició un noviazgo en 2021.

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La pareja ha construido una familia y, después de comprometerse, celebró su matrimonio religioso en abril de 2024, en una ceremonia íntima realizada en Medellín.

Ambos tienen un hijo en común, Lorenzo, quien nació en noviembre de 2023. El pequeño se sumó a Salomé, la hija mayor de Daniela Ospina y el futbolista James Rodríguez. La familia suele compartir diferentes momentos de su vida en redes sociales, donde Daniela y Gabriel muestran parte de sus experiencias personales.