‘Profeta Simón’ da oscura advertencia a ciudad de Colombia: “Será destruida”

El llamado ‘Profeta Simón’ volvió a llamar la atención en redes sociales luego de aparecer nuevamente con una advertencia relacionada con Bogotá y un supuesto terremoto de gran magnitud. El predicador, que se hizo conocido por recorrer las calles de Medellín con un megáfono mientras comparte mensajes religiosos, volvió a referirse a los movimientos sísmicos y aseguró que existe una profecía relacionada con la capital colombiana.

En una de sus recientes intervenciones, el hombre afirmó: “Hay una profecía de que va a ser destruida por un terremoto muy grande”, en referencia a Bogotá.

Su mensaje no se quedó únicamente en esa afirmación. El ‘Profeta Simón’ también se dirigió a los habitantes de la capital y al resto del país para pedirles que estén preparados.

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“Recuerden Bogotá, Colombia entero, oren, prepárense, mantengan comida, mantengan linternas, ámense, perdónense, manténganse en armonía en sus casas”, manifestó durante su intervención.

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Además, dentro de sus recomendaciones incluyó elementos relacionados con sus propias creencias religiosas y agregó: “Mantengan sus casas ungidas con sal y con aceite, preparen sus casas”.

Las declaraciones comenzaron a llamar nuevamente la atención de los usuarios, especialmente porque el nombre del predicador ya había tomado fuerza en Colombia después del fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

¿Por qué volvió a ser viral el ‘Profeta Simón’?

La popularidad del predicador aumentó considerablemente después de que un video suyo, grabado semanas antes del terremoto del 10 de agosto, comenzara a circular con fuerza en redes sociales.

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En aquella grabación, el hombre aseguró que después de movimientos registrados en Filipinas y Venezuela, el siguiente gran terremoto sería en Colombia.

“El próximo terremoto será en Colombia y después habrá un terremoto mundial”, afirmó en ese momento, según registros publicados por diferentes medios.

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La grabación volvió a aparecer en redes después del movimiento telúrico de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en el departamento del Chocó. El hecho llevó a numerosos usuarios a relacionar las declaraciones anteriores del predicador con el terremoto que efectivamente ocurrió en territorio colombiano.

Esto se sabe sobre la nueva advertencia para Bogotá

Ahora, el foco de sus declaraciones está puesto nuevamente sobre Colombia, pero específicamente sobre Bogotá.

En el mensaje más reciente, el ‘Profeta Simón’ habla de una supuesta profecía según la cual la capital enfrentaría un terremoto de grandes proporciones. A partir de esa afirmación, pide a las personas prepararse y mantener algunos elementos básicos en sus viviendas.

Entre sus recomendaciones menciona tener comida y linternas, además de hacer llamados a la oración, al perdón y a mantener la armonía dentro de las casas.

También hace referencia a prácticas propias de su discurso religioso, como utilizar sal y aceite para “ungir” las viviendas.

Hasta el momento, estas declaraciones corresponden al mensaje del propio predicador y no a una alerta emitida por las autoridades colombianas.

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De hecho, los organismos científicos encargados del monitoreo sísmico han explicado que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita anunciar con anticipación el día, lugar y magnitud exactos de un terremoto.

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El Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente de la actividad sísmica en el territorio y estudia las zonas con amenaza sísmica, pero ese monitoreo no permite establecer que un terremoto vaya a ocurrir en una fecha determinada.

Por eso, la nueva advertencia del ‘Profeta Simón’ se mantiene dentro del ámbito de sus declaraciones religiosas y de las interpretaciones que los usuarios hacen de sus videos.

