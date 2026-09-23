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Balacera en el aeropuerto El Dorado: revelan qué habría provocado las detonaciones

Momentos de tensión se vivieron en El Dorado tras varias detonaciones. Esto se conoce sobre lo ocurrido durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

Balacera en el aeropuerto El Dorado: qué habría provocado las detonaciones
Reportan detonaciones en inmediaciones del aeropuerto El Dorado durante la tarde de este miércoles.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que se reportaran varias detonaciones cerca de la puerta 10 de la terminal aérea.

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El hecho generó preocupación entre pasajeros, trabajadores y personas que se encontraban en el sector, especialmente por el sonido de los disparos y la confusión que se produjo mientras las autoridades atendían la situación.

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Los primeros reportes ubicaron la emergencia en el primer piso de la terminal, cerca de uno de sus accesos. En medio de la situación comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido y sobre el origen de las detonaciones.

Mientras avanzaba la atención del caso, se conocieron nuevos detalles que apuntan a una confrontación entre conductores de taxi como el posible origen de la situación.

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los conductores habría utilizado un arma traumática durante la confrontación y posteriormente habría sido detenido en el lugar.

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La información todavía se encuentra en proceso de verificación, por lo que algunos detalles de lo ocurrido podrían cambiar a medida que las autoridades entreguen información oficial.

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La posible razón detrás de las detonaciones

Una de las principales versiones conocidas hasta ahora señala que todo habría comenzado con una riña entre taxistas que se encontraban en la zona del aeropuerto.

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Según los primeros reportes, la discusión habría aumentado de tono hasta terminar en una situación que involucró un arma traumática y varias detonaciones.

La versión preliminar indica que uno de los conductores habría disparado contra dos compañeros durante la confrontación. Posteriormente, habría sido capturado en el lugar gracias a la reacción del esquema de seguridad que se encontraba en la zona.

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Por ahora, no se conocen todos los detalles sobre qué habría provocado inicialmente la discusión entre los conductores. Las circunstancias exactas que llevaron a la confrontación continúan siendo materia de verificación.

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación de pasajeros, lo que hizo que las detonaciones fueran rápidamente advertidas por quienes estaban en el aeropuerto.

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