Así quedó por dentro el apartamento que se incendió en Chapinero: Bomberos mostraron fotos

Así quedó por dentro el apartamento afectado por un fuerte incendio registrado durante la tarde de este miércoles en un edificio de la localidad de Chapinero, en Bogotá. Bomberos de Bogotá compartieron imágenes del interior del inmueble, donde se pueden observar varios espacios completamente afectados por las llamas.

La emergencia se presentó en el quinto y sexto piso de un edificio ubicado en la calle 61 con carrera 4. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para controlar el fuego y realizar las labores correspondientes dentro de la edificación.

Las imágenes conocidas después de la emergencia muestran el estado en el que quedaron algunas zonas del apartamento. En los videos se observan paredes ennegrecidas, objetos afectados y diferentes espacios cubiertos de residuos y cenizas.

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De acuerdo con el reporte entregado por Bomberos, durante la atención de la emergencia se realizó la evacuación preventiva de cinco personas y seis caninos que se encontraban en el edificio.

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El organismo informó: “Controlamos un incendio estructural en el quinto y sexto piso de un edificio, en la Calle 61 con Carrera 4. Se realizó la evacuación preventiva de 5 personas y 6 caninos”.

Además, debido a la presencia de humo, se activó a la Secretaría de Salud para realizar la valoración correspondiente de los ciudadanos que estuvieron expuestos.

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“Se activó a Secretaría de Salud para valoración por inhalación de humo de los ciudadanos”, indicó Bomberos en su reporte sobre la emergencia.

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Bomberos mostró las imágenes del interior

Luego de controlar el incendio, Bomberos de Bogotá mostró parte de las condiciones en las que quedó el apartamento afectado. Los videos permiten observar de cerca los daños ocasionados en el interior del inmueble.

En las imágenes aparecen diferentes zonas con paredes completamente oscurecidas por el humo y elementos que quedaron afectados por las llamas. Algunas áreas del apartamento presentan una gran cantidad de cenizas y residuos.

Los videos comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención por el estado en el que quedó el inmueble después de la emergencia.

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La intervención de los organismos de emergencia permitió controlar el fuego y adelantar la evacuación preventiva de las personas y los animales que estaban en el lugar.

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Aunque el incendio generó una importante afectación dentro del apartamento, en el reporte entregado por las autoridades no se informó de personas lesionadas.

🚨Controlamos un incendio estructural en el quinto y sexto piso de un edificio, en la Calle 61 con Carrera 4. Se realizó la evacuación preventiva de 5 personas y 6 caninos. Se activó a Secretaría de Salud para valoración por inhalación de humo de los ciudadanos. pic.twitter.com/X2QoIoANwR — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 23, 2026

Se presentó un fuerte incendio en un quinto piso y sexto piso de un edificio, en la Calle 61 con Carrera 4, en la localidad de Chapinero. Bomberos de esa estación controlaron las llamas. No se reportaron personas lesionadas. 🧯 pic.twitter.com/H90FsD7681 — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) September 23, 2026