Edil destapa cuánto podrían costar los semáforos de la glorieta de la calle 63 con carrera 50

En los últimos días, se viene discutiendo el tema de movilidad en Bogotá, en especial por la instalación de semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, al punto que esto generó cuestionamientos por parte de líderes locales frente a su posible costo e impacto.

El edil de la localidad de Chapinero, Nicolás Velasco, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde expuso una estimación del valor de esta semaforización. Asimismo, compartió que interpuso un derecho de petición ante la Secretaría de Movilidad para conocer la viabilidad de la obra y solicitar información relacionada con su implementación.

El posible costo de los semáforos de la glorieta de la calle 63

De acuerdo con las declaraciones de Nicolás Velasco, la intervención realizada en la glorieta comprende un total de cuatro dispositivos semafóricos. Asimismo, detalló que un semáforo básico tendría un valor aproximado de 150 millones de pesos, mientras que las unidades equipadas con sistemas de monitoreo o tecnología avanzada podrían costar entre 150 y 300 millones de pesos cada una.



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Con base en estos cálculos, el edil señaló que el conjunto de la intervención podría superar los 500 millones de pesos. "El sencillo, el económico, vale 150 millones de pesos... si tiene este tipo de cosas costará un poco más; me dice que puede costar entre 150 hasta 300 millones", sostuvo Velasco al referirse al costo estimado por unidad.

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Ante estos montos, el edil radicó un derecho de petición para solicitar los estudios de aforo, las simulaciones de tráfico y el costo oficial definitivo de la intervención.

¿Qué más dijo Nicolás Velasco sobre la obra en la glorieta de la calle 63?

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Respecto al sustento técnico de la medida, Velasco señaló que contrastó las cifras entregadas por el Distrito con datos de estudios académicos sobre movilidad. Según indicó, la Secretaría de Movilidad justificó la intervención señalando que diariamente transitan cerca de 3.000 ciclistas y 590 peatones por el sector.

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Sin embargo, el edil citó un estudio de la Universidad de los Andes que registra el paso de 84.000 vehículos al día por esa misma intersección, entre automóviles particulares, motocicletas y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Con base en esos datos, señaló que la proporción de usuarios en el punto correspondería a un 95 % de vehículos, un 4 % de bicicletas y un 1 % de peatones.

"El 95 % de los vehículos que pasan ahí pues usan las vías... en la proporcionalidad decimos: ¿cuánta gente realmente está siendo beneficiada con esto y cuánta gente está siendo afectada?", argumentó sobre la obra en la glorieta de la calle 63.

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¿Qué dijo la secretaria de Movilidad sobre esta obra?

Por su parte, durante la entrevista se presentó el video publicado por la secretaría de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, en el que explicó que la semaforización instalada junto al Complejo Acuático y el Parque Simón Bolívar busca organizar el flujo vehicular y garantizar el paso seguro de peatones y ciclistas.

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De acuerdo con la entidad distrital, en la glorieta se registraban previamente más de 13 puntos de conflicto debido al ingreso simultáneo de vehículos y a frenadas intempestivas.

"Hoy la congestión vehicular ya existe y los semáforos lo que harán es organizar el acceso a la glorieta para que todos podamos usarla de manera segura", afirmó la secretaria en el video publicado en sus redes sociales.

Mira la entrevista completa aquí