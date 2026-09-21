Pollo Week 2026: 5 platos de Tulio Recomienda que tienes que probar antes de que acabe

El calendario gastronómico de Colombia se viste de gala con el inicio del Pollo Week 2026. Este esperado festival culinario, organizado por el famoso creador de contenido Tulio Recomienda en alianza con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), promete revolucionar los paladares del país del 21 al 27 de septiembre de 2026.

Durante una semana entera, el pollo frito, crujiente y jugoso será el protagonista absoluto de una competencia masiva que busca elegir las mejores recetas de la nación.

Si eres amante de la buena comida, esto es todo lo que necesitas saber para armar tu ruta gastronómica.



¿Qué es el Pollo Week y cuánto cuestan los platos?

El festival reúne a los exponentes más creativos de la cocina urbana en un formato diseñado para el bolsillo de todos. El precio oficial de cada plato especial es de $20.000 pesos colombianos. Por este valor, los comensales pueden disfrutar de creaciones premium que van desde hamburguesas de pollo apanado y sándwiches gourmet, hasta alitas con salsas artesanales, baos asiáticos y tenders súper crujientes.

Puedes leer: El peligro oculto de guardar carne en bolsas plásticas dentro de la nevera, ¿cómo debe ser?

Este evento busca masificar el consumo de la proteína favorita de los hogares colombianos, apoyando al mismo tiempo a cientos de emprendimientos locales que dinamizan la economía del sector restaurantero.

Publicidad

Restaurantes participantes y ciudades del evento

El impacto del festival es masivo. Esta edición se toma de forma simultánea 10 ciudades principales de Colombia: Bogotá , Medellín , Cali , Barranquilla , Bucaramanga , Ibagué , Villavicencio , Pereira , Manizales y Armenia . Con más de 350 restaurantes participantes, la variedad está completamente asegurada.

Entre las propuestas más virales y comentadas en redes sociales se encuentran:



En Bogotá: Locall Burgers con su innovadora Red Hot Chicken Pepper, La Hamburguesería y su Spicy Chuleta Burger, o los clásicos sándwiches de Longo's y Bubu Burger.

con su innovadora Red Hot Chicken Pepper, La Hamburguesería y su Spicy Chuleta Burger, o los clásicos sándwiches de y Bubu Burger. En Manizales: Los aclamados Crock&Coco Tenders de Yopoldo y las combinaciones artesanales de Juicio.

Puedes leer: ¿Realmente tienes que lavar el arroz antes de cocinarlo? Expertos dan una respuesta

Publicidad

Cada uno de estos locales ha diseñado una receta exclusiva para el festival, buscando el equilibrio perfecto entre sazón, textura y originalidad para conquistar el voto del público.

¿Cómo votar por tu plato favorito?

La magia del Pollo Week 2026 es que los comensales son los verdaderos jueces. Para revisar el mapa interactivo de tu ciudad, ver las fotos reales de los platos y emitir tu calificación, solo debes descargar la aplicación oficial de TULIO Recomienda o ingresar a su portal web. Al final de la semana, los votos definirán el Top 5 de los mejores lugares de pollo de cada región. ¡Prepara tu apetito y no te quedes sin probarlos!