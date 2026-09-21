El ritual secreto de Jhonny Rivera antes de subirse al escenario; le trae buena suerte

El reconocido cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera estuvo presente en El Klub de La Kalle, donde compartió detalles sobre su trayectoria artística, sus iniciativas sociales y algunas de sus vivencias personales.

A lo largo de la entrevista, el intérprete pereirano habló sobre la preparación previa a sus presentaciones en vivo y reveló el particular ritual que realiza antes de enfrentarse al público sobre la tarima.

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¿Cuál es el ritual de Jhonny Rivera antes de sus shows?

A pesar de contar con décadas de experiencia en la industria musical, el artista confesó que todavía experimenta cierto nerviosismo antes de salir al escenario. Para gestionar esa tensión y buscar tranquilidad antes de cada presentación, Jhonny Rivera mantiene una particular costumbre que se ha convertido en un ritual personal.

El cantante explicó que su preparación espiritual consiste en comunicarse por teléfono con su madre momentos antes de iniciar su actuación. Rivera incluso detalló las palabras que suele intercambiar con ella: “Como un ritual es llamar a mi mamá: ‘Ma, ya voy para tarima, la bendición pues’”.

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Ante la solicitud de su hijo, su madre suele responder brindándole palabras de respaldo y tranquilidad: “Listo mijo, le va a ir muy bien, aquí voy a orar”.

El intérprete señaló que este contacto telefónico se ha convertido en una costumbre infaltable a lo largo de los años. Incluso, explicó que cuando no puede cumplir con este paso antes de una presentación, especialmente cuando los conciertos son programados a altas horas de la noche, llega a sentir cierta inseguridad.

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En esos casos, para evitar interrumpir el descanso de su madre, el artista decide no llamarla, aunque reconoce que esto le genera una sensación diferente antes de subir al escenario: “Cuando es muy tarde me subo como inseguro: ‘Ay no, llamé a mi mamá. Yo que la voy a despertar ya’”.

¿Qué más exige Jhonny antes de sus shows?

Además de este particular ritual, Jhonny Rivera habló sobre la preparación física y logística que realiza antes de cumplir con sus compromisos musicales.

El cantante explicó que prefiere viajar en el autobús de su agrupación, donde cuenta con un espacio privado que le permite concentrarse, preparar café y realizar algunos ejercicios de movilidad corporal antes de llegar al escenario.

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En cuanto a la preparación física inmediata, el artista aclaró que evita realizar rutinas de fuerza que puedan generar tensión o rigidez en zonas como los hombros y las piernas. También procura no realizar actividades que puedan afectar su desempeño vocal.

En cambio, opta por ejercicios de agilidad y movilidad que le permitan sentirse más suelto antes de comenzar la presentación: “Hago skipping, cualquier cosa que me vuelva ágil, que me libere, que me suelte, pero nada que me genere tensión”.

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Finalmente, el artista se refirió a su exigencia con el cumplimiento de los horarios y reconoció que su perfeccionismo puede convertirse en uno de los aspectos más rigurosos dentro de su trabajo.

Rivera aseguró que los retrasos en la producción o en el inicio de los eventos representan uno de los principales motivos de molestia para él, especialmente cuando existe un horario previamente establecido.

“Soy muy puntual... si dijimos que era a las 10, son las 10:05 y no hemos arrancado cinco minutos, estreso a la gente y a mi producción”, afirmó el cantante.

