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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

Dani Duke compartió un emotivo video junto a su pareja, acompañado de un mensaje que despertó rumores sobre un posible embarazo.

Fotografía de Dani Duke y La Liendra en la playa, relacionada con los rumores sobre un posible embarazo
Dani Duke y La Liendra en una imagen de archivo que ha generado especulaciones entre sus seguidores
Foto: imagen tomada de @daniduke
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Los reconocidos creadores de contenido colombianos Dani Duke y La Liendra están en boca de todos luego de compartir un mensaje que despertó especulaciones sobre un posible embarazo de la pareja.

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Cabe mencionar que actualmente los creadores de contenido se encuentran realizando un viaje por Europa. La travesía por el continente europeo está relacionada con la grabación de un proyecto documental liderado por La Liendra sobre el futbolista Cristiano Ronaldo.

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En medio de este viaje, Daniela compartió un video en sus redes sociales en el que se observa a la pareja corriendo alegremente mientras demuestra su amor. Sin embargo, el mensaje que acompañó la publicación fue el que llamó especialmente la atención de sus seguidores, pues algunos lo interpretaron como una posible pista sobre la llegada de un bebé.

¿Cuál fue el mensaje de Dani Duke que llamó la atención?

Por medio de sus redes sociales, Dani Duke expresó que los planes de Dios eran perfectos y que confiaba en ellos. Posteriormente, añadió una declaración que generó reacciones entre sus seguidores.“Diosito no se equivoca, por fin llegó el angelito. Qué le falta a la bichota”.

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Adicionalmente, la creadora de contenido aseguró que un “angelito” había llegado a sus vidas y que era lo único que les faltaba, lo que llevó a algunos usuarios a relacionar sus palabras con un posible embarazo.

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¿Cómo reaccionaron las personas cercanas a Dani Duke y La Liendra?

El mensaje publicado por la creadora de contenido no tardó en generar comentarios de seguidores y colegas. La mención del “angelito” llevó a numerosos internautas a interpretar sus palabras como una posible pista sobre la llegada de un bebé.

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Entre las respuestas que más llamaron la atención estuvo la de su amiga y creadora de contenido Daniela Arangoa, quien expresó su emoción y escribió.“Cuando leí POR FIN LLEGÓ EL ANGELITO sentí vibras de tía”.

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De forma paralela, otros usuarios plantearon que el mensaje podría estar relacionado con un posible compromiso y no necesariamente con un embarazo.

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Hasta el momento, ni Dani Duke ni La Liendra han ofrecido una aclaración adicional que confirme o desmienta las especulaciones sobre una posible gestación. Por esta razón, el verdadero significado de la expresión sobre el “angelito” permanece sin confirmarse y mantiene a sus seguidores atentos a las próximas publicaciones de la pareja.

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