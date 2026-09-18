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Tremendo susto que vivió Westcol mientras estaba en su setup: "Siento que me espían"

El reconocido creador de contenido sorprendió a sus seguidores al relatar un inquietante evento con su equipo informático, reavivando las alarmas sobre la seguridad de la información.

Westcol reacciona a un posible hackeo en su computador tras denunciar que siente que lo espian desde su setup
Westcol causó alarma entre sus seguidores tras denunciar un sospechoso evento con su computador que lo hizo sentir espiado en su propio setup
Fotomontaje realizado por La Kalle; @westcol e IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El streamer colombiano Westcol encendió las alarmas entre su comunidad tras contar una experiencia que lo dejó asustado. Según explicó por medio de sus redes sociales, su comunpador funcionó de manera inesperada reforzando sus sospechas de estar vigilado de manera constante.

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A través de su historias compartidas en su cuenta de Instagram, el influencer reveló varios detalles del suceso. El creador de contenido admitió que el hecho lo tomó desprevenido mientras utilizaba su equipo personal durante la jornada habitual.

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Westcol contó que notó la activación involuntaria de su web cam: “Llevo todo el rato aquí en el PC y yo sé que tenía la cámara apagada y se me prendió sola la cámara del PC, menos mal no estaba haciendo nada malo”.

Pese a lo sucedido, confesó que llegó a dudar de si su reacción ante el incidente había sido desmedida o si, por el contrario, respondía a una falla real. “Estoy arriesgándome a decir esto, pero me acaba de pasar algo que me asustó”, señaló en uno de los videos difundidos en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Westcol sobre el supuesto espionaje y la filtración en la nube?

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El creador de contenido explicó que esto no es un hecho aislado dentro de su percepción de internet. El streamer indicó que desde hacía un tiempo experimentaba la sensación de ser observado, por lo que la luz del lente confirmó sus temores.

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Durante su relató, Westcol manifestó que de manera constante siente temor ante la posible exposición de su información personal. “Yo no sé si estoy muy loco, pero siento que me espían en todo momento (...) No digan que son las drogas, que yo ya soy un hombre limpio”.

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Asimismo, el influenciador realizó una advertencia sobre los peligros asociados a los datos almacenados en servicios digitales. “Yo siento que en cualquier momento va a haber un fallo en la nube y cuando eso pase, toda la información va a ser pública, por eso es que yo tengo mucho cuidado”.

Frente a este escenario, pidió a sus seguidores mantener precaución con los contenidos compartidos en la red. Además, llamó a reflexionar sobre los registros digitales que dejan constantemente las personas en plataformas, celulares y cámaras de uso personal.

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¿Existen pruebas técnicas o denuncias sobre lo ocurrido con Westcol?

Pese a la gravedad de su afirmaciones, no aportó pruebas que demostrarán qué provocó que encendiera el lente de su camara web. De igual manera, no confirmó si enviará su computador a revisión ni si presentará denuncias formales ante alguna autoridad.

Estas declaraciones dieron paso a un amplio debate digital sobre el funcionamiento de los equipos e internet. Sus seguidores reaccionaron con multiples comentarios acerca de la privacidad en línea y los riesgos vinculados a guardar archivos personales en la actualidad.

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Video que puedes ver: Westcol jugó con entes oscuros y exorcista advierte lo que puede pasarle y que entidad lo asustó

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