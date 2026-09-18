Modelo vinculada a la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer rompe el silencio: “Nos mintieron”

La influenciadora mexicana Melanie Pavola causó revuelo en redes sociales al dirigirse públicamente a la modelo argentina Valentina Ferrer a través de sus historias de Instagram, luego de que se conociera la ruptura de la modelo con el cantante colombiano J Balvin.

Acompañando su mensaje con la imagen de un símbolo del feminismo, la creadora de contenido ofreció disculpas a Ferrer y escribió: “Discúlpame, estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga. Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”.

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Con esta afirmación, Pavola dejó entrever que ambas mujeres habrían sido engañadas, en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad y la posterior ruptura entre Valentina Ferrer y J Balvin.



¿Por qué Melanie Pavola está relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer?

El mensaje Melanie Pavola representó un cambio en la postura que había mostrado apenas unas horas antes a través de sus redes sociales. Inicialmente, la influenciadora generó controversia tras referirse públicamente a Valentina Ferrer, de quien se burló y a quien calificó de “interesada”.

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En sus primeros comentarios, Pavola cuestionó el papel de la modelo en su relación con J Balvin y afirmó que su principal aporte había sido tener un hijo con el artista urbano, además de señalar que esto sería suficiente para que el cantante la mantuviera económicamente. Asimismo, la creadora de contenido aseguró que en Argentina muchas personas considerarían esa situación como un logro personal. Sus declaraciones provocaron numerosas críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios en redes sociales.

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Melanie Pavola reconoció su error y las reacciones se dividieron

Ante la ola de críticas que recibió en sus redes sociales, Melanie Pavola decidió responder a quienes cuestionaron sus declaraciones. La influenciadora reconoció que varias de las personas que la criticaron tenían razón, por lo que decidió asumir su equivocación, retractarse y enviar un mensaje de disculpas a Valentina Ferrer.

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El repentino cambio de actitud de la mexicana sorprendió a los internautas y generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron que reconociera públicamente su error y ofreciera disculpas, otros expresaron escepticismo frente al mensaje y consideraron que podía estar cargado de sarcasmo.

Por su parte, otro grupo de usuarios continuó cuestionando los comentarios que Pavola había realizado previamente sobre Valentina Ferrer y consideró que sus declaraciones fueron desafortunadas, especialmente en medio de la situación personal que estaría atravesando la modelo argentina.

Cabe resaltar que este mensaje se conoció días después de que la modelo argentina y el cantante colombiano confirmaran el fin de su relación, en medio de versiones sobre una presunta infidelidad en la que habría participado Melanie Pavola.