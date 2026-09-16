Valentina Ferrer rompe silencio sobre su relación con J Balvin; confirma su separación

La modelo argentina compartió en sus historias de Instagram un comunicado oficial respecto al futuro de su vínculo con el cantante de música urbana.

Si sigues de cerca la actualidad del entretenimiento, seguro te interesa conocer los detalles sobre lo que ocurre entre dos figuras del espectáculo internacional.

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó públicamente el fin de su relación sentimental con el artista colombiano J Balvin.



La noticiase dio a conocer a través de las plataformas digitales de la modelo, captando de inmediato la atención de los medios de comunicación y de sus seguidores.



¿Qué anunció Valentina Ferrer sobre su relación con J Balvin?

Valentina Ferrer hizo oficial la decisión de poner fin a su relación con J Balvin mediante un pronunciamiento formal. En su mensaje, la modelo argentina se refirió de forma directa al futuro del vínculo que mantenía con el artista.

Junto con la confirmación de la ruptura, Ferrer hizo un llamado explícito a la opinión pública y a los medios, solicitando respeto frente al momento personal que ambos atraviesan. Esta petición busca resguardar la privacidad de las partes involucradas tras hacer pública la determinación.