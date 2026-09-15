Amparo Grisales rompe en llanto tras la presentación de 'Yo Me Llamo Pablo Alborán'

La presentación del capítulo 38 del reconocido programa de Caracol Televisión 'Yo me llamo' dejó varios momentos que marcaron la noche; uno de ellos fue en el que el imitador del cantante español Pablo Alborán subió al escenario e interpretó la canción "Prometo", interpretación que conmovió a los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

En medio de la gala, el participante destacó su interpretación, asumiendo el complejo reto de tocar el piano completamente en vivo mientras cantaba. Esta actuación generó varias reacciones, no solo de los jurados, quienes reaccionaron de manera inmediata, sino también del público que se encontraba disfrutando de la presentación.

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¿Por qué Amparo Grisales lloró durante la presentación de Yo Me Llamo Pablo Alborán?

Antes de salir a la tarima, el concursante manifestó los nervios que sentía por aparentar dominio del teclado. Mencionó de manera sincera que "no contó con conocimientos para tocar este instrumento", lo cual incrementó la tensión antes de su salida al escenario.

A pesar de los nervios y de las dudas, el participante sacó adelante el show, impactando a los evaluadores, entre ellos a la reconocida Amparo Grisales, quien no pudo contener la emoción del momento, rompiendo en llanto.

Al finalizar la canción, confesó con la voz entrecortada al participante: "Qué emoción, qué sorpresa. Una canción tan difícil, una canción prácticamente a capela con tu piano, pero a media voz, a media voz y tener ese sentimiento tan orgánico como la cantaste"

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La 'Diva de Colombia' no dudó en alabar el control vocal y la sensibilidad expresada en cada nota interpretada. Asimismo, la actriz destacó la disciplina del participante y la evolución que adquirió en la Escuela de 'Yo Me Llamo'.

Durante su intervención, Amparo afirmó que la presentación le generó una sensación de asombro, sosteniendo que "se había 'erizado'". Adicionalmente, reiteró que las actuaciones que logran transmitir sentimientos poseen un peso fundamental en sus evaluaciones.

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¿Cómo fue la presentación del imitador de Pablo Alborán al piano?

Los jurados César Escola y Elder Dayán no se quedaron atrás al momento de dar su veredicto; ambos coincidieron en que el imitador de Pablo Alborán se había mostrado seguro y aplastante en su debut. Ambos resaltaron el dominio sobre el piano y la entrega demostrada durante la transmisión del episodio.

Tras recibir las palabras de reconocimiento, el concursante no pudo evitar sentirse conmovido, llorando frente a la mesa examinadora. El artista mostró la alegría y el alivio que le produjo superar la tensión inicial.

Cabe destacar que, más allá de que el espectáculo lograra cautivar al público y a los jurados, este mismo logró posicionar al competidor como uno de los rivales más fuertes de la temporada, hasta el momento.

Como varios de los imitadores que se presentan a diario, Pablo Alborán busca seguir avanzando en las etapas de la competencia y convencer a los jurados cada noche de que sí se llama 'Pablo Alborán' y ganar la disputa de los 50 millones de pesos.

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La canción elegida por el imitador fue 'Prometo' tema principal del cuarto álbum de estudio del artista malagueño Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz, lanzado en el año 2017. El artista original y a quien se le rinde tributo inició su formación musical desde muy joven en su tierra natal, aprendiendo a tocar piano, guitarra y dedicándose a la composición de canciones.

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