Elder Dayan y Melina rompen en llanto tras presentación de Yo Me Llamo Yeison Jiménez

En uno de los capítulos recientes del reality, la música y la nostalgia se unieron en una sola presentación, desatando lágrimas y erizando la piel de los miembros del jurado.

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El causante de este conmovedor episodio fue el imitador de Yeison Jiménez, quien asumió el reto de subirse al escenario para interpretar una de las canciones asociadas al artista caldense.



Vestido con un traje blanco con sombrero, el participante interpretó el sencillo 'Destino final', una canción que originalmente fue una colaboración que el fallecido cantante realizó con Luis Alfonso en el año 2025.



Este tema musical, debido a su letra y al vacío que dejó Jiménez con su partida en la música, está cargado de un significado muy especial para todos sus seguidores y colegas.

¿Por qué lloró Elder Dayán en Yo me llamo?

Si quieres saber qué causó el quiebre emocional de Elder Dayán durante la presentación, la respuesta está en los profundos recuerdos y momentos especiales que tuvo con el fallecido artista.

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El cantante de 'El Picantico' y 'Amantes', quien tiene 38 años de edad y se desempeña en esta edición como jurado en reemplazo de Rey Ruiz, no pudo contener la emoción al ver al imitador en escena.

Al terminar la interpretación del concursante, el jurado entregó su concepto y no pudo contener el llanto. Señaló que al ver al participante en el escenario se le vinieron a la mente las vivencias que compartió con Yeison Jiménez.

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Con un pañuelo para secarse las lágrimas, Elder Dayán expresó con total sinceridad ante las cámaras de televisión:

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“Me hace falta mi hermano, ¿sabes? Y yo te vi pintado ahí físicamente, empezaste a cantar y me fui a esos recuerdos que tengo con él. Ahí no sé si fue que le metí corazón, pero te me pareciste tanto que me hiciste llorar”.

Esta sincera muestra de emotividad no solo conmovió a quienes observaban el show, sino también a la presentadora Melina Ramírez, quien se vio visiblemente conmovida y afectada al escuchar las sentidas palabras del artista vallenato.

¿Qué dijeron los jurados de Yo me llamo sobre el imitador de Yeison Jiménez?

Como es de esperarse en 'Yo me llamo', las opiniones sobre el desempeño de los participantes generaron posturas distintas en la mesa de jueces, la cual está integrada por Elder Dayán, Amparo Grisales y César Escola.

Por una parte, César Escola entregó un balance constructivo sobre la audición. Escola mencionó que, si bien el participante tiene detalles restantes por pulir y arreglar, su presentación fue valiosa porque logró transmitir la esencia del personaje.

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De esta manera, valoró el esfuerzo del imitador por recrear la identidad de Yeison Jiménez en el escenario.

Por otra parte, Amparo Grisales se mostró mucho más estricta en su valoración. Grisales reseñó tajantemente que la actuación del concursante no se pareció a la del cantante de música popular, mostrando un desacuerdo directo frente a la interpretación y la opinión de sus compañeros.

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Esta emotiva audición deja claro cómo la música popular y los homenajes en 'Yo me llamo' despiertan sentimientos reales entre los artistas.

La canción 'Destino final' no solo sirvió para evaluar el talento del imitador, sino también como un catalizador para recordar la estrecha amistad que compartían Elder Dayán y Yeison Jiménez en el plano artístico.