Yo Me Llamo: revelan razón por la que la imitadora de Aria Vega se retiró entre lágrimas

Si sigues de cerca la televisión colombiana, sabes que las noches de eliminación en el reality musical ‘Yo Me Llamo’ están cargadas de altas dosis de tensión y emoción para todos los participantes.

La jornada del viernes 11 de septiembre dejó a los televidentes y a los miembros del jurado —Amparo Grisales, Elder Dayán y César Escola— bastante sorprendidos ante lo que ocurrió en la tarima.

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En esta entrega de la competencia se vivió una situación poco habitual: además de las dos eliminaciones estipuladas por la deliberación de los jueces, se sumó el retiro voluntario de una de las concursantes más queridas de la temporada.



Los imitadores de los cantantes Camilo y Martín Elías fueron los dos participantes que tuvieron que abandonar definitivamente el concurso por decisión del jurado.

Sin embargo, la atención principal de la noche terminó centrándose en la imitación de Aria Vega, quien no logró culminar su interpretación en el momento en que debía defender su permanencia.

¿Por qué se retiró la imitadora de Aria Vega de ‘Yo Me Llamo’?

Si te preguntas qué desencadenó este hecho en plena transmisión en vivo, todo aconteció durante el show individual de la participante en la noche de eliminación.

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A pesar de que en entregas anteriores la imitadora demostró ser una participante muy talentosa y creativa —al punto de descrestar al jurado en sus primeras presentaciones con su capacidad vocal y su carisma caribeño—, la exigencia del concurso incrementó considerablemente en esta etapa.

En pleno desarrollo de su actuación, la imitadora se detuvo inesperadamente y rompió en llanto frente a los jurados y al público asistente.

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Sorprendido por la interrupción, el cantante y jurado Elder Dayán le preguntó qué le había ocurrido en ese instante. Ante la consulta, la participante respondió: “Me siento muy enferma, perdón. La verdad que igual es un sueño para mí estar aquí y he tratado de esforzarme mucho, qué pena con ustedes”.

De acuerdo con lo sucedido durante el programa, la presión de la competencia hizo que el miedo no la dejara continuar con su presentación.

Aunque la concursante argumentó sentirse mal de salud y pidió disculpas por no terminar el tema musical, la jurado Amparo Grisales intervino para aclararle la situación.

¿Qué le dijeron los jurados Amparo Grisales y Elder Dayán a la concursante?

Al ver que la participante se detuvo y rompió en llanto, Amparo Grisales tomó la palabra para señalarle que lo que estaba experimentando en ese momento era un episodio de mucho miedo.

De igual manera, Grisales le recordó una de las reglas básicas del reality: el jurado no la podía hacer avanzar a la siguiente ronda sin cantar.

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Escuchando las observaciones de los jurados, la participante reiteró su posición y pronunció sus palabras finales de despedida. Entre lágrimas, declaró:

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“Yo la verdad no quiero renunciar, pero lo intenté. Dios todo lo ve y lo hace por algo, y les agradezco mucho. Yo me divertí e hice cosas que jamás había hecho en la vida como bailar, era un reto y la pasé excelente”. Con esta intervención, se confirmó su salida definitiva del programa.

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¿Quién es Kristal Aristazábal, la imitadora de Aria Vega en el reality?

Para comprender la trayectoria de la concursante, hay que destacar que Kristal Aristazábal es una artista proveniente del Urabá antioqueño.

Desde sus primeras apariciones en las audiciones, sorprendió al país con su potencia vocal, su parecido con la artista conocida como la ‘Nena de Quilla’ y su desenvolvimiento sobre el escenario.

A lo largo de su paso por el reality, Kristal logró montarse a la tarima y entregar presentaciones sobresalientes que emocionaron tanto al jurado como a la audiencia.

No obstante, en la gala del 11 de septiembre, la presión y los nervios de la noche de eliminación le impidieron cantar su repertorio completo, lo que desembocó en su salida voluntaria del show.

