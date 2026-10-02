Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CONGELAN AUMENTO DE GASOLINA
¿QUÉ SE SIENTE LA EUTANASIA?
SUPLANTAN PAG. DE CANCILLERÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Insólitas imágenes de Yailin y Anuel AA juntos desatan rumores de reconciliación

Insólitas imágenes de Yailin y Anuel AA juntos desatan rumores de reconciliación

Las redes sociales están encendidas tras la viralización de fotos y videos del cantante en el Lamborghini de la dominicana. Las especulaciones aumentaron luego de que salieran a la luz sus fotos.

Yailin La Más Viral y Anuel AA juntos en una foto de archivo tras viralizarse imágenes que sugieren una posible reconciliación
Imágenes y videos de Anuel AA y Yailin La Más Viral desataron rumores de una posible reconciliación entre la pareja en redes sociales
Foto: @anuel
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La historia entre Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, y Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, no deja de sorprender a sus seguidores. Recientemente, ambos artistas reaparecieron juntos en República Dominicana.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Cabe recordar que su relación se hizo pública el 22 de enero de 2022 y, meses después, contrajeron matrimonio civil el 10 de junio. La pareja permaneció junta cerca de un año y un mes, hasta que se separó en febrero de 2023. El divorcio quedó oficializado en marzo de 2024.

Publicidad

Últimas noticias

Collage con fotografías de Pastor López y su hijo en una entrevista, recordando el dolor tras el fallecimiento del artista.
Farándula

Pastor López Jr. recuerda el desgarrador último deseo de su papá: “Estoy con miedo”

La actriz Lina Tejeiro en foto de referencia junto a una imagen de su rutina diaria tras dos semanas de haber sido mamá de Gael
Farándula

Lina Tejeiro destapa la realidad que enfrenta tras dos semanas de ser mamá: "Qué locura"

Puedes leer: Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, sorprende con su apariencia actual: así luce

Tras su separación con Jorgina, Emmanuel inició una relación con Laury Saavedra, que se extendió por casi tres años. La pareja confirmó su romance en julio de 2023, tuvo a su hija Emmaluna en enero de 2025 y terminó su relación en marzo de 2026, luego de referirse a diferencias relacionadas con el comportamiento del cantante.

En esta nueva reaparición, la dominicana compartió historias en Instagram donde apareció festejando junto al puertorriqueño y Fabiana Buitrago, la nueva novia del cantante. Los tres se mostraron cercanos, sonrientes y abrazados mientras disfrutaban de la noche.

¿Por qué el reencuentro de Anuel y Yailin generó rumores?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

A pesar de los rumores sobre una posible reconciliación, Yailin aclaró semanas antes en una llamada con Alofoke que se encuentra soltera. En dicha conversación, la cantante aseguró que no desea retomar la relación con su exesposo.

Publicidad

Puedes leer: Tras acusaciones, Karina García aclara verdad de su embarazo; envía advertencia

Sin embargo, la controversia aumentó cuando Wanda Díaz, madre de la artista, afirmó en Fogarate Radio que "ellos nunca se han dejado... donde hubo fuego, cenizas quedan”. Las especulaciones cobraron fuerza luego de que Anuel fuera visto en Santo Domingo manejando el Lamborghini rosa de la cantante.

Publicidad

¿Qué reacciones dejó el reencuentro entre la expareja?

Las redes sociales estallaron con diversas opiniones sobre las imágenes del vehículo rosa. Entre los comentarios destacaron: “El bien feliz montado ahí en el Lamborghini de la yaya” y “Catta le prestó el carro de mami a papi”.

Te puede interesar:

Yina Calderón en imagen collage opinando sobre la controversia entre Karina García, Kris R y el streamer Mr Stiven
Farándula

Yina Calderón se involucra en señalamientos a Karina García, Kris R y Mr. Stiven; les tiró

Karina García responde a Mr Stiven sobre las declaraciones acerca de la paternidad de su hijo con el cantante Kris R
Farándula

Karina García arremete contra Mr Stiven; tras fuertes declaraciones sobre su hijo con Kris

Esto se volvió viral en redes sociales debido a los conflictos que marcaron su relación. En el pasado, la dominicana denunció agresiones durante su embarazo y cuestionó la falta de apoyo económico para la pequeña Cattleya. Además, reclamó públicamente por la manutención y la firma del pasaporte.

Algunos medios de comunicación calificaron el reencuentro como una “muestra de civilización” y también destacaron el parecido físico entre Yailin y Fabiana, señalando que “físicamente parecen la misma”. Las imágenes rápidamente generaron comentarios y distintas hipótesis entre los usuarios de redes sociales.

Anuel AA en el auto Lamborghini rosado de Yailin La Más Viral en medio de rumores de reconciliación entre ambos artistas
Videos de Anuel AA utilizando el auto Lamborghini rosado de Yailin La Más Viral aumentaron las especulaciones de reconciliación entre la expareja
Foto collage creado por La Kalle; @laboconaaa y @yailinlamasviral

Publicidad

Algunos internautas especularon sobre la posibilidad de un acercamiento sentimental, mientras otros resaltaron la actitud de la cantante frente a los conflictos del pasado. Un comentario en Instagram señaló: “Solo es amistad genuina a la mujer q él más humilló es hoy la única q le hace favores”.

La situación también despertó opiniones sobre la relación que ambos mantienen después de su separación. Parte de los usuarios considera que lograron dejar atrás sus diferencias para conservar un trato cordial, especialmente por el vínculo familiar que mantienen alrededor de su hija Cattleya.

Publicidad

Por otra parte, Fabiana Buitrago no es la primera vez que sorprende desde que está con el trapero, ya que mantiene gran cercanía familiar. A principios de agosto de 2026, compartió vacaciones en República Dominicana con Astrid Cuevas, mamá de Pablito, junto a Emmanuel y Cattleya.

Asimismo, ambas volvieron a encontrarse a inicios de septiembre de 2026 en Medellín, Colombia, para celebrar el cumpleaños número 31 de la madre del primer hijo del cantante. Durante la celebración, Fabiana y Astrid llegaron a llamarse de manera mutua “hermanas” en redes sociales.

Video que puedes ver: Marcela Reyes revela las fuertes amenazas que recibió de Anuel AA por Yailin

Relacionados

Anuel

Yailin

Chismes de famosos