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¿Frenazo a la gasolina? Aumento se congela, pero a estos ciudadanos les 'dolerá' el bolsillo

Descubre qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia tras la orden de congelar el aumento y quién pagará realmente el cobro de esta medida.

Precio de la gasolina en Colombia: ¿A quién le cae el cobro tras frenar el alza?
El presidente Abelardo de la Espriella frenó el incremento del combustible, pero el déficit se trasladará al bolsillo de ciertos sectores.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El bolsillo de los colombianos recibió un alivio inesperado este mes. El precio de la gasolina en Colombia se mantendrá estable luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara de forma directa revertir el incremento de $46 por galón que ya había sido anunciado por los ministerios técnicos.

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La medida, que alcanzó a estar vigente solo unas pocas horas en las estaciones de servicio, encendió las alarmas de los analistas económicos. La gran incógnita que inunda las redes sociales y los buscadores es evidente: si el consumidor no paga el aumento en la estación, ¿a quién le cae el cobro de este reversazo?

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El Fondo de Estabilización (FEPC): El primer impactado

En el papel, el golpe financiero inmediato no lo recibe el ciudadano, sino el Estado. Al congelarse el precio de la gasolina en Colombia, la diferencia entre el precio internacional del petróleo y lo que paga el consumidor local debe ser cubierta por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Puedes leer: Las 3 localidades de Bogotá que serían militarizadas por petición a De la Espriella

Este fondo funciona como un colchón: cuando el petróleo sube en el mundo, el FEPC asume el diferencial para que los colombianos no sufran un impacto drástico. El problema radica en que este mecanismo ya arrastra un saldo en rojo histórico.

Frenar el ajuste técnico actual implica que el déficit fiscal en Colombia se profundizará de forma acelerada, acumulando una cuenta de cobro millonaria que no desaparece, sino que se aplaza.

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El efecto bumerán: ¿Quién terminará pagando realmente?

Aunque a corto plazo el beneficio es para los conductores, los expertos en economía energética advierten que el cobro final le caerá, inevitablemente, a todos los contribuyentes. Existen tres vías principales a través de las cuales se terminará saldando esta deuda:

  • Futuras reformas fiscales: Para tapar el hueco que deja el subsidio a la gasolina, el Gobierno Nacional se verá obligado a buscar nuevas fuentes de recaudo mediante impuestos directos o modificaciones tributarias.
  • Recortes en inversión social: El dinero que el Estado destina a financiar el FEPC es dinero que se deja de invertir en infraestructura, salud o educación pública.
  • Presión inflacionaria a largo plazo: Si el déficit fiscal se vuelve insostenible, la confianza económica del país se debilita, lo que puede presionar al alza el valor del dólar y, por ende, encarecer otros productos importados de la canasta básica.

Puedes leer: ¿Quién ganó? El puntaje del Icfes de Gustavo Petro vs. el de Abelardo de la Espriella

En conclusión, la decisión presidencial mitiga el impacto inmediato en el transporte de carga y los hogares, pero traslada una millonaria factura hacia las finanzas públicas. Al final de la cadena, el cobro lo asumirá el ciudadano general a través de la tributación del mañana.

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