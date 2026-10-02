Primer caso de eutanasia en niño de un año; se conocen las razones del caso

El Gobierno de Países Bajos hizo públicos los detalles del procedimiento mediante el cual un menor de un año recibió la eutanasia, convirtiéndose en el primer caso registrado bajo la normativa ampliada para este grupo de edad.

A través de un informe oficial, el Gobierno de Países Bajos explicó cómo se desarrolló el caso y detalló los cambios introducidos en la normativa para contemplar a pacientes pediátricos con enfermedades graves e irreversibles bajo determinadas condiciones.

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¿Cuál era el diagnóstico del niño en Países Bajos?

Según los informes oficiales, el menor nació de forma prematura y enfrentó severas complicaciones de salud desde sus primeros meses de vida. A los cuatro meses se le detectó un daño cerebral extenso y, posteriormente, fue diagnosticado con parálisis cerebral y epilepsia severa.

De igual forma, presentó serias dificultades para eliminar las secreciones respiratorias, lo que incrementaba el riesgo de sufrir infecciones respiratorias y episodios de insuficiencia respiratoria.

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Durante el tiempo que permaneció bajo atención médica, el equipo tratante no evidenció signos de recuperación ni una evolución favorable en su condición. Los especialistas que analizaron el caso concluyeron que no existían tratamientos capaces de mejorar su estado de salud.

“El niño tenía problemas para eliminar las secreciones respiratorias, lo que significa que resultaba difícil movilizar y expulsar la mucosidad de los pulmones y las vías respiratorias. Además de la dificultad respiratoria, esto conlleva un riesgo considerablemente mayor de infecciones respiratorias”, señala el informe.

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¿Cuál fue el pedido de los padres del niño en Países Bajos?

Ante la ausencia de perspectivas de mejoría clínica, los padres del menor acudieron al médico tratante para solicitar que se pusiera fin al sufrimiento de su hijo mediante la eutanasia.

Tras la realización del procedimiento, la actuación del personal sanitario fue sometida a una revisión por parte de organismos médicos y legales encargados de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa.

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Al tratarse del primer caso registrado bajo la normativa ampliada para este grupo de edad, el procedimiento fue objeto de una revisión específica por parte de las autoridades competentes.

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¿Qué pasará con los médicos que participaron en el procedimiento?

Después de analizar la documentación médica, la comisión encargada de evaluar el caso concluyó que el profesional actuó conforme a los criterios de diligencia establecidos en los protocolos científicos y legales.

En consecuencia, el Ministerio Público neerlandés determinó no presentar cargos penales contra el médico.

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Países Bajos fue el primer país en legalizar la eutanasia mediante una ley específica en 2002, bajo determinadas condiciones. En 2024, se estableció un procedimiento específico para niños de entre 1 y 12 años que padezcan un sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejoría, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Los casos deben ser reportados y sometidos a mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

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¿En qué países es legal la eutanasia en menores?

La eutanasia o la muerte médicamente asistida para menores está regulada de manera diferente según el país. Bélgica, Colombia y Países Bajos cuentan con marcos legales que contemplan determinadas circunstancias para menores de edad, aunque los requisitos y límites de cada legislación son distintos.

En Bélgica, la legislación permite la eutanasia para menores de edad sin establecer un límite mínimo de edad, pero exige, entre otros requisitos, que el menor tenga capacidad de discernimiento y que exista consentimiento de sus representantes legales.

En Países Bajos, la normativa contempla diferentes reglas según la edad del menor. Existe un régimen específico para recién nacidos y niños pequeños, mientras que los menores de entre 1 y 12 años están sujetos a las condiciones establecidas por la normativa ampliada.

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Por su parte, Colombia cuenta con un marco jurídico relacionado con el derecho a morir dignamente que también contempla a niños, niñas y adolescentes. En estos casos, la posibilidad de acceder al procedimiento está sujeta a requisitos específicos relacionados con la edad, el desarrollo y las condiciones médicas del menor.