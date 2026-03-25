"Quiero irme en paz": El frío mensaje final de Noelia Castillo antes de su eutanasia

A pocas horas de que se cumpla el plazo legal para su prestación de ayuda a morir, el nombre de Noelia Castillo Ramos encabeza las tendencias de búsqueda. Tras una batalla judicial de dos años que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la joven de 25 años ha roto su silencio en una serie de entrevistas que buscan explicar una decisión marcada por el dolor físico y psíquico.

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"No quiero ser ejemplo de nadie": Su entrevista en El País

En una de sus declaraciones más íntimas concedidas al diario El País, Noelia fue tajante: su objetivo no es liderar una causa política ni social, sino ejercer su derecho a detener un sufrimiento que califica de "insoportable".

Tras quedar parapléjica en 2022 a raíz de un intento de suicidio —motivado por un trauma previo de agresión sexual—, Noelia ha insistido en que su vida actual no es la que desea llevar. "Simplemente es mi vida y quiero que respeten mi paz", declaró al rotativo, marcando una distancia clara con el debate mediático que rodea su caso.

Su padre se opone a la decisión

El caso tomó una dimensión nacional masiva tras su aparición en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. En televisión, la audiencia pudo conocer de cerca la fractura familiar que ha marcado este proceso. El padre de Noelia, apoyado por organizaciones como Abogados Cristianos, agotó todas las vías legales para incapacitar a su hija y frenar la eutanasia, alegando que su estado mental no le permitía decidir libremente.

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Sin embargo, Noelia respondió con claridad en sus últimas declaraciones: a pesar del amor por su familia, la persistencia de su depresión severa y las limitaciones de su paraplejia son una carga que ya no está dispuesta a sostener. La joven agradeció el apoyo de quienes han entendido su postura, mientras pedía comprensión para aquellos que, desde el dolor, intentaron detenerla.

Revelan conflicto familiar de Noelia Castillo, joven de 25 años que recibirá eutanasia Foto: Redes sociales

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El fallo definitivo del Tribunal de Estrasburgo

El interés de búsqueda sobre las "últimas noticias de Noelia Castillo" se disparó tras la resolución del TEDH en Estrasburgo. El tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por su progenitor, validando así la decisión de la Generalitat de Cataluña y la Comisión de Garantía y Evaluación. Con este aval judicial, el procedimiento quedó programado para este jueves 26 de marzo de 2026.

Un precedente en la Ley de Eutanasia en España

Más allá de las declaraciones, el caso de Noelia Castillo sienta un precedente sobre cómo la Ley de Eutanasia aborda el sufrimiento psicológico derivado de traumas graves. Mañana, Noelia Castillo espera cumplir su deseo de "irse en paz", cerrando uno de los capítulos judiciales y humanos más complejos de los últimos años en España.