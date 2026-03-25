Ella es Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibirá a la eutanasia: “Quiero irme”

El caso de Noelia Castillo captó la atención nacional e internacional, esto debido a que marcó un precedente en la aplicación de la ley de eutanasia en España. Esto después de una extenuante disputa legal que se prolongó por más de dos años, la joven de 25 años cumplirá su deseo de apagar su vida este jueves 26 de marzo de 2026.

Para el medio de comunicación El País de España, Noelia mencionó que su vida estuvo marcada por la adversidad desde su nacimiento en el seno de una familia desestructurada, esto debido a los problemas psicológicos y de adicciones de sus padres, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en centros de menores.

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Tanto es así que en el año 2022, explicó que fue víctima de una agresión carnal múltiple, un evento traumático que la llevó a intentar quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso el 4 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, sobrevivió a la caída, esta le dejó varias secuelas en su vida.



Una de estas consecuencias fue que terminó en silla de ruedas de manera irreversible, así mismo, también perdió gran parte de su movilidad, Noelia Castillo mencionó que enfrentó desde entonces dolores neuropáticos crónicos, incontinencia fecal, alteraciones sensitivas y una dependencia funcional absoluta.

Según los informes médicos del Instituto Guttman de Badalona, donde realizó su rehabilitación, la joven expresó su deseo de morir casi de inmediato, verbalizando que "no quería vivir", se leen en dichos escritos, por lo cual inició una disputa legal para poder acceder a la eutanasia.



¿Cuál fue la disputa legal que vivió Noelia Castillo?

Es sabido que en España hay una ley que avala la eutanasia, el proceso de Noelia fue obstaculizado por su padre, quien se apoyó por la asociación Abogados Cristianos, el progenitor inició una serie de recursos judiciales alegando que su hija no estaba en plenas facultades para decidir.

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Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) rechazó una medida cautelar interpuesta por el padre el 24 de marzo de 2026, despejando el camino definitivo para el procedimiento. Durante este tiempo, Noelia Castillo permaneció en un centro sociosanitario enfrentando complicaciones en su salud mental.

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Sumado a esto, se conoció el pasado 22 de marzo, Noelia brindó una entrevista al programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, donde rompió el silencio sobre su situación familiar. En la charla, reveló que su padre ha cortado todo vínculo con ella tras perder el caso judicial. "No entiendo para qué me quiere viva, ¿para verme en un hospital?",

De igual forma, confirmó la fecha exacta de su partida "Me quedan 4 días, porque el 26 de ya me hacen la eutanasia". Al punto que se mostró contundente y sin arrepentimiento, asegurando que su única meta es "irse ya en paz" y dejar de sufrir en este plano.