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La tragedia que vivió Noelia Castillo y por qué pide la eutanasia con 25 años

Tras un episodio de extrema vulnerabilidad que la dejó en una silla de ruedas en 2022, Noelia Castillo Ramos logró el respaldo de la justicia para elegir su propio final.

La tragedia que vivió Noelia Castillo y por qué pide la eutanasia con 25 años
La tragedia que vivió Noelia Castillo y por qué pide la eutanasia con 25 años
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

El 26 de marzo no es un día cualquiera en el calendario judicial de España; es la fecha en la que Noelia Castillo Ramos, de apenas 25 años, decidió poner punto final a un ciclo de sufrimiento que comenzó de la forma más abrupta imaginable.

Esta joven catalana se convirtió en el epicentro de un debate que ha cruzado fronteras, no por un capricho de juventud, sino por una convicción forjada en el dolor físico y la pérdida absoluta de autonomía.

Puedes leer: Ella es Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibirá a la eutanasia: “Quiero irme”

¿Qué le pasó a Noelia Castillo, joven de España que solicitó eutanasia?

La vida de Noelia se partió en dos en el año 2022. En aquel entonces, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad cuando fue víctima de una agresión colectiva traumática. En medio de ese panorama, intentó apagar su vida desde un quinto piso.

Aunque logró sobrevivir a aquel impacto, las consecuencias marcaron un antes y un después definitivo en su existencia: una paraplejia completa que le arrebató la movilidad de la mitad inferior de su cuerpo para siempre.

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¿Por qué Noelia Castillo pidió eutanasia?

Desde ese instante, su realidad se transformó en una dependencia total. Lo que para cualquier joven de su edad es cotidiano —moverse, vestirse o simplemente desplazarse sin ayuda— para Noelia se volvió una misión imposible que requiere asistencia constante las 24 horas del día.

A esto se le suma un dolor físico persistente y crónico que, según los informes médicos presentados ante la justicia, hace que su vida diaria sea una experiencia imposibilitante.

Puedes leer: Revelan crudo conflicto entre Noelia Castillo y su familia, a días de recibir la eutanasia

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A pesar de la dureza de su cuadro clínico, que incluye una discapacidad reconocida del 74%, Noelia demostró una claridad mental que ha dejado sin argumentos a quienes intentaron frenar su proceso.

Los especialistas que la evaluaron coincidieron unánimemente: sus facultades mentales están intactas. No es una decisión tomada en un momento de arrebato, sino un proceso que inició formalmente hace dos años y que ha mantenido con una firmeza inquebrantable.

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Noelia ha sido contundente al explicar sus motivos. Para ella, el derecho a dejar de sufrir es una extensión de su libertad personal.

En su única entrevista pública, cuestionó directamente la postura de su entorno: "¿Y mi sufrimiento?", preguntó, poniendo sobre la mesa que su dolor diario no puede ser ignorado en favor del deseo de otros de mantenerla con vida.

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Su argumento es que la felicidad de un progenitor no debe estar por encima de la autonomía de un hijo que padece una condición grave e incurable.

La batalla de Noelia no solo se libró en los pasillos de los hospitales, sino en los tribunales más importantes del continente.

Su padre agotó todas las vías legales, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de detener el procedimiento médico, alegando que se requería un tratamiento psicológico previo.

Sin embargo, la justicia europea respaldó la sentencia española, confirmando que Noelia cumple con todos los requisitos que exige la ley: una decisión libre, consciente e informada ante un padecimiento crónico e irreversible.

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La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña ya había dado su visto bueno por unanimidad meses atrás, entendiendo que el caso de Noelia encajaba perfectamente en los supuestos legales de sufrimiento grave y crónico.

La joven ha pasado sus últimos días reafirmando que su único deseo es alcanzar la paz que le fue arrebatada tras aquel evento de 2022.

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