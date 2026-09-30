Murió la hija de 13 años de reconocido actor de televisión; así confirmó la noticia

La familia del actor Chad Lowe confirmó el fallecimiento de su hija Fiona, de 13 años, y pidió privacidad para afrontar el difícil momento que atraviesan sus seres queridos.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado familiar en el que sus padres y hermanas recordaron a la adolescente y destacaron varias de las características que la hacían especial para quienes compartían con ella.

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Fiona fue descrita por su familia como “una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”. Sus seres queridos también resaltaron el enorme cariño que sentían por ella y aseguraron que tanto sus padres como sus hermanas la adoraban.



En medio del dolor por su partida, la familia utilizó una frase especialmente emotiva para referirse a la menor y la llamó “la luz de nuestras vidas”.



El fallecimiento de Fiona ocurrió el pasado martes 29 de septiembre, según información de fuentes policiales citadas en el reporte. La adolescente habría muerto en su casa y las autoridades fueron alertadas alrededor de la medianoche.

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La familia de Chad Lowe pidió privacidad

Tras confirmarse la noticia, los familiares de Fiona solicitaron espacio para poder atravesar este momento lejos de la atención pública.

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En el comunicado, describieron lo ocurrido como un momento “devastador” para todos sus integrantes y pidieron oraciones y privacidad mientras enfrentan la pérdida de la adolescente.

“Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, expresaron sus seres queridos.

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La familia también compartió información de una línea de atención para situaciones de crisis en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa del fallecimiento de Fiona. Por esa razón, no hay información oficial que permita establecer qué ocurrió con la adolescente antes de su muerte.

¿Quién es Chad Lowe, el padre de Fiona?

Chad Lowe es un reconocido actor estadounidense que ha desarrollado buena parte de su carrera en televisión y cine.

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Entre sus trabajos más conocidos se encuentra su participación en Pretty Little Liars, serie en la que interpretó a Byron Montgomery, el padre de una de las protagonistas.

Su trayectoria en la televisión estadounidense le ha permitido mantenerse vinculado a diferentes producciones y convertirse en un rostro conocido para los seguidores de las series de ese país.

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Ahora, la atención alrededor del actor está relacionada con la pérdida de su hija Fiona, una adolescente que, de acuerdo con las palabras de su propia familia, era recordada por su personalidad cariñosa, su creatividad y su gusto por el baile.

Murió Fiona, hija de Chad Lowe la adolescente tenía 13 años

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Chad Lowe tiene tres hijas: Mabel, de 17 años; Fiona, de 13; y Nixie, de 10.

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La familia ha mantenido en reserva los detalles sobre lo ocurrido y, hasta ahora, ha concentrado su mensaje público en recordar a Fiona y solicitar privacidad.

El comunicado también deja claro el lugar que la adolescente ocupaba dentro de su familia. Sus padres y hermanas la describieron como una persona profundamente querida y destacaron el impacto que tiene su partida en todos sus seres queridos.

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Por ahora, la causa del fallecimiento continúa sin ser divulgada públicamente, mientras la familia Lowe atraviesa el momento y pide respeto frente a su situación.