La triste historia que rodea muerte de Ana lucía González, encontrada en una alcantarilla

El fallecimiento de la niña Ana Lucía González Mendoza, de 8 años, y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla al sur de Bogotá, develó toda una historia que no deja de sorprender a los investigadores.

Pues además de identificar a un hombre cercano como el presunto agresor, las autoridades conocieron detalles de los hechos que habrían desencadenado el triste final de la pequeña.

Y es que según los primeros resultados de la reconstrucción de los hechos, Ana Lucía habría sido víctima de su cuñado, identificado como José Rojas Larez, de 29 años, y de nacionalidad venezolana, quien le habría cegado la vida como presunta represalia contra su pareja sentimental, hermana de la menor de edad.



Cronología de la muerte de Ana Lucía González

La tragedia de Ana Lucía comenzó el lunes 14 de septiembre en una vivienda del municipio de Mosquera, a donde había llegado desde Venezuela para pasar unas vacaciones en casa de su hermana mayor.

Ese día José Rojas Larez, quien vivía con la hermana de Ana Lucía, inició una discusión con su pareja luego de, presuntamente, descubrirle unos chats comprometedores en el celular.

Las versiones preliminares indican que el hombre ocasionó destrozos dentro de la vivienda por lo que la hermana de la niña salió en búsqueda de ayuda; en ese momento José Rojas se marchó del lugar, llevándose a la menor de edad.

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“Ella tuvo discusiones con su pareja por celos. Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento. Ellas bajaron a pedir ayuda. Eso fue el lunes en la mañana", narró el tío de la víctima.

Al observar la ausencia de Ana Lucía sus familiares alertaron a las autoridades, pero fue hasta la noche del martes 15 de septiembre que tuvieron razón de su paradero cuando se conoció el hallazgo de una niña sin vida dentro de una alcantarilla en Bogotá.

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Los familiares se acercaron a Medicina Legal donde tras un cotejo se confirmó que los restos encontrados en Bogotá correspondían a la niña de 8 años desaparecida en Mosquera; y tras un rastreo de cámaras de seguridad identificaron al hombre que la dejó en ese lugar.

Extraoficialmente se conoció que los videos captaron al sujeto transportando en una moto a la menor de edad desde Mosquera hasta Bogotá, donde ingresó a una zona boscosa y posteriormente habría sido registrado saliendo sin ella.

Algo que llama la atención es que el tiempo que transcurrió entre el ingreso del hombre con la niña y su salida sin ella, es de tan solo 7 minutos, por lo que hay dudas sobre si en ese lapso le cegó la vida y la arrojó al caño, o si la entregó a alguien más.

La dirección que registra el video en el que ya no aparece Rojas Larez con la menor, es distinta a la zona en la que fue encontrada Ana González, por lo que los investigadores trabajan para determinar cómo llegó el cuerpo desde la localidad de Fontibón, hasta una alcantarilla en Ciudad Bolívar.

También los investigadores adelantan labores para establecer si el hombre señalado tuvo algún cómplice o si habría actuado solo en los hechos por los que se le acusa.