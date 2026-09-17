Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SALUD MENTAL EN FAMOSOS
NÓMINADOS LATIN GRAMMY 2026
PAGOS COLOMBIA MAYOR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / La triste historia que rodea muerte de Ana lucía González, encontrada en una alcantarilla

La triste historia que rodea muerte de Ana lucía González, encontrada en una alcantarilla

Se conocen mayores detalles sobre la desaparición y fallecimiento de la niña de 8 años, a manos de su propio cuñado. Se habla de celos por supuesta infidelidad.

Ana Lucía González Mendoza, niña encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá y José Rojas Larez, presunto agresor
Ana Lucía González Mendoza, niña encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá y José Rojas Larez, presunto agresor
/ FOTO: Compuesta - tomada de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El fallecimiento de la niña Ana Lucía González Mendoza, de 8 años, y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla al sur de Bogotá, develó toda una historia que no deja de sorprender a los investigadores.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Pues además de identificar a un hombre cercano como el presunto agresor, las autoridades conocieron detalles de los hechos que habrían desencadenado el triste final de la pequeña.

Últimas noticias

La empresaria e influenciadora Epa Colombia, recluida en un centro penitenciario, tras recibir una millonaria multa de la SIC
Nación

Epa Colombia sufre nuevo golpe estando en la cárcel; afecta una de sus empresas

El cantante colombiano Blessd y su nuevo avance en el proceso judicial tras la reformulación de cargos de la Fiscalía.
Nación

¿Blessd puede salir del país en medio de su proceso judicial? Así están las condiciones

Y es que según los primeros resultados de la reconstrucción de los hechos, Ana Lucía habría sido víctima de su cuñado, identificado como José Rojas Larez, de 29 años, y de nacionalidad venezolana, quien le habría cegado la vida como presunta represalia contra su pareja sentimental, hermana de la menor de edad.

Cronología de la muerte de Ana Lucía González

La tragedia de Ana Lucía comenzó el lunes 14 de septiembre en una vivienda del municipio de Mosquera, a donde había llegado desde Venezuela para pasar unas vacaciones en casa de su hermana mayor.

Ese día José Rojas Larez, quien vivía con la hermana de Ana Lucía, inició una discusión con su pareja luego de, presuntamente, descubrirle unos chats comprometedores en el celular.

Puedes ver:

Capturan a sujeto que había acabado con niña encontrada en alcantarilla de Bogotá
Judiciales

Así cayó hombre señalado de acabar con niña encontrada en alcantarilla; cumplió una cita

Celos y un chat: quién era el hombre cercano a la niña hallada en una alcantarilla
Judiciales

Celos y un chat: quién era el hombre cercano a la niña hallada en una alcantarilla

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Las versiones preliminares indican que el hombre ocasionó destrozos dentro de la vivienda por lo que la hermana de la niña salió en búsqueda de ayuda; en ese momento José Rojas se marchó del lugar, llevándose a la menor de edad.

Publicidad

“Ella tuvo discusiones con su pareja por celos. Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento. Ellas bajaron a pedir ayuda. Eso fue el lunes en la mañana", narró el tío de la víctima.

Al observar la ausencia de Ana Lucía sus familiares alertaron a las autoridades, pero fue hasta la noche del martes 15 de septiembre que tuvieron razón de su paradero cuando se conoció el hallazgo de una niña sin vida dentro de una alcantarilla en Bogotá.

Publicidad

Los familiares se acercaron a Medicina Legal donde tras un cotejo se confirmó que los restos encontrados en Bogotá correspondían a la niña de 8 años desaparecida en Mosquera; y tras un rastreo de cámaras de seguridad identificaron al hombre que la dejó en ese lugar.

De interés:

Cámaras grabaron a responsable de la desaparición de niña en Mosquera
Judiciales

Cámaras habrían captado al responsable de dejar niña en alcantarilla: así fue su ruta

Identifican al presunto responsable de la desaparición de niña hallada en alcantarilla en Bogotá
Judiciales

Identifican al presunto responsable de la desaparición de niña hallada en alcantarilla

Extraoficialmente se conoció que los videos captaron al sujeto transportando en una moto a la menor de edad desde Mosquera hasta Bogotá, donde ingresó a una zona boscosa y posteriormente habría sido registrado saliendo sin ella.

Algo que llama la atención es que el tiempo que transcurrió entre el ingreso del hombre con la niña y su salida sin ella, es de tan solo 7 minutos, por lo que hay dudas sobre si en ese lapso le cegó la vida y la arrojó al caño, o si la entregó a alguien más.

La dirección que registra el video en el que ya no aparece Rojas Larez con la menor, es distinta a la zona en la que fue encontrada Ana González, por lo que los investigadores trabajan para determinar cómo llegó el cuerpo desde la localidad de Fontibón, hasta una alcantarilla en Ciudad Bolívar.

También los investigadores adelantan labores para establecer si el hombre señalado tuvo algún cómplice o si habría actuado solo en los hechos por los que se le acusa.

Relacionados

Ana Lucía González Mendoza

Noticias Bogotá