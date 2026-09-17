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Plazo extendido para Colombia Mayor: consulta nueva fecha límite y cómo cobrar subsidio

Si aún no has retirado el subsidio correspondiente al ciclo 7 de Colombia Mayor, el Departamento de Prosperidad Social amplió el plazo para que acudas a los puntos autorizados.

Ampliación de plazo en Colombia Mayor: hasta cuándo hay plazo para reclamar el pago del ciclo 7
Ampliación de plazo en Colombia Mayor: hasta cuándo hay plazo para reclamar el pago del ciclo 7
Foto: Colombia Mayor y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció la ampliación del plazo para reclamar el subsidio económico correspondiente al séptimo ciclo de esta iniciativa social.

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Aunque la fecha límite inicial estaba pactada para el 13 de septiembre de 2026, la entidad gubernamental tomó la decisión de extender el calendario para garantizar que la población priorizada alcance a cobrar su dinero a tiempo.

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Este beneficio del Gobierno Nacional está enfocado prioritariamente en proteger a la población de adultos mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión o una fuente de ingresos fija para su sostenimiento.

Para este séptimo ciclo, el Departamento de Prosperidad Social destinó una inversión total de 639.643 millones de pesos, con el objetivo de cubrir la transferencia monetaria de cerca de 2.788.074 adultos mayores registrados en el programa a nivel nacional.

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¿Hasta cuándo va el plazo para reclamar el subsidio del séptimo ciclo de Colombia Mayor?

La nueva fecha límite fijada por Prosperidad Social para que puedas solicitar este subsidio es el próximo domingo 20 de septiembre de 2026.

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Con este ajuste se otorga una semana adicional completa, pensada para que la población de adultos mayores restante que aún debe redimir su ayuda económica pueda hacerlo exitosamente.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, explicó que el motivo central de incrementar el tiempo disponible es asegurar que los subsidios lleguen a la totalidad de los beneficiarios. Sobre esta medida, la funcionaria destacó:

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“Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla. Invitamos a quienes aún no han realizado el cobro a acercarse a los puntos autorizados y hacerlo directamente, sin intermediarios y a través de los canales establecidos por Prosperidad Social”.

Según las cifras oficiales con corte al 13 de septiembre de 2026, el 91 % de los beneficiarios del programa ya había recibido su pago correspondiente.

Sin embargo, el reporte del Departamento de Prosperidad Social señala que todavía faltan 241.830 personas por completar el trámite de entrega de su sostén económico.

Por ello, se hace un llamado para que no dejes pasar estos días adicionales y reclames tu beneficio a tiempo.

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¿Cómo y dónde se puede redimir el pago del séptimo ciclo de Colombia Mayor?

Para realizar el cobro presencial de esta transferencia monetaria, puedes dirigirte a los más de 31.000 puntos autorizados de las redes SuperGiros y SuRed que se encuentran distribuidos a lo largo del país. En estos establecimientos podrás solicitar la entrega de tu dinero directamente.

Adicionalmente, Prosperidad Social puso a disposición una nueva modalidad digital llamada Gestor de Información Financiera (GIF).

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Se trata de un sistema en el que cada beneficiario puede inscribir su cuenta bancaria o un depósito electrónico para recibir el giro de manera directa, evitando así la necesidad de acudir físicamente a los puntos presenciales tradicionales.

Si deseas registrar tu producto de depósito financiero en el Gestor de Información Financiera (GIF), solo debes seguir los siguientes pasos desde tu navegador web:

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  1. Ingresa a la página web oficial del Departamento de Prosperidad Social.
  2. En la sección de Menú, selecciona la opción "Programas".
  3. Busca y selecciona el enlace habilitado para acceder al aplicativo del Gestor de Información Financiera.
  4. Si prefieres una alternativa más rápida, puedes hacer clic en el botón flotante ubicado en la parte derecha de la plataforma web, el cual conduce de forma directa al aplicativo.

Ten presente que si utilizas esta herramienta de depósito electrónico, deberás mantenerte atento a los cronogramas definidos por el Departamento de Prosperidad Social para el abono del dinero según los ciclos. Recuerda realizar siempre el procedimiento a través de los canales oficiales habilitados por la entidad y de forma directa.

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