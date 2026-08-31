Colombia Mayor: Prosperidad Social anuncia fechas de pago del séptimo ciclo en septiembre

Si eres beneficiario de Colombia Mayor, uno de los subsidios sociales más importantes del país para los adultos mayores sin pensión o en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad, debes prestar mucha atención.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció las fechas oficiales para el reclamo de los recursos del séptimo ciclo de pagos, trayendo consigo una excelente noticia y un cambio tecnológico clave que te ahorrará tiempo y dolores de cabeza.

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¿Cuándo pagan el séptimo ciclo de Colombia Mayor en septiembre de 2026?

El dinero estará disponible desde el jueves 3 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026. Durante estos once días, Prosperidad Social habilitará los desembolsos para proteger la estabilidad económica de cerca de 3 millones de personas mayores que pertenecen al programa en todo el territorio nacional.



Para cumplir esta meta, el Gobierno Nacional garantizó una inversión de 639.643 millones de pesos correspondientes a este ciclo.

Aunque la administración del presidente Abelardo de la Espriella recibió el programa con un déficit fiscal y una desfinanciación de 3,5 billones de pesos, la entidad pública logró optimizar los recursos del Presupuesto General de la Nación para priorizar la entrega oportuna de estas ayudas a la población vulnerable.

¿Cómo reclamar el subsidio de Colombia Mayor y cuáles son las modalidades?

Tienes dos opciones principales para reclamar tu auxilio económico este mes:

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Modalidad tradicional de giro físico: Puedes acudir personalmente a los corresponsales bancarios autorizados de las redes de SuperGiros y SuRed, las cuales cuentan con puntos distribuidos en todos los municipios del país. Modalidad de depósito electrónico directo (Novedad): Si quieres evitar los largos desplazamientos y la exposición al clima, ahora puedes recibir el subsidio directamente en tu celular. Para este ciclo, 24.598 beneficiarios recibirán su pago directo gracias a que registraron previamente sus productos financieros. El dinero se consignará de manera directa en cuentas de ahorros o plataformas de depósito de bajo monto muy conocidas como Nequi o Daviplata.

Esta alternativa digital no solo te facilita el acceso a los recursos desde la comodidad de tu hogar, sino que reduce de manera drástica la posibilidad de sufrir robos o caer en estafas físicas.

¿Cuál es el paso a paso para registrar tu cuenta en el GIF de Prosperidad Social?

Si aún no has inscrito tu cuenta de ahorros, tu Nequi o tu Daviplata para recibir el pago digital, puedes hacerlo de manera gratuita a través del Gestor de Información Financiera (GIF), una herramienta oficial diseñada especialmente para los usuarios de los programas de Prosperidad Social.

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Solo debes seguir estos pasos sencillos en la plataforma:

Paso 1: Ingresa a la página web oficial del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.

Ingresa a la página web oficial del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social. Paso 2: Haz clic sobre el botón que dice "Regístrate aquí".

Haz clic sobre el botón que dice "Regístrate aquí". Paso 3: Digita tu tipo de documento, tu número de identificación y la fecha de expedición del mismo. Luego, pulsa en la opción "Consultar".

Digita tu tipo de documento, tu número de identificación y la fecha de expedición del mismo. Luego, pulsa en la opción "Consultar". Paso 4: Lee detenidamente las condiciones de uso y la política de tratamiento de datos personales, y selecciona la opción "Aceptar y continuar".

Lee detenidamente las condiciones de uso y la política de tratamiento de datos personales, y selecciona la opción "Aceptar y continuar". Paso 5: Supera el módulo de Validación de Identidad que el sistema te mostrará en pantalla para asegurar que eres el titular.

Supera el módulo de Validación de Identidad que el sistema te mostrará en pantalla para asegurar que eres el titular. Paso 6: Dirígete a la sección llamada "Producto Financiero" y haz clic en la opción "Crear". Aquí deberás registrar la información detallada de tu cuenta bancaria o depósito digital (como Nequi o Daviplata).

Dirígete a la sección llamada "Producto Financiero" y haz clic en la opción "Crear". Aquí deberás registrar la información detallada de tu cuenta bancaria o depósito digital (como Nequi o Daviplata). Paso 7: Rellena el formulario completo y sigue las sencillas instrucciones del sistema hasta que aparezca un mensaje confirmando que la inscripción se realizó satisfactoriamente.

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¿Cómo evitar fraudes y estafas al momento de cobrar tu subsidio?

La seguridad de tu dinero es lo más importante. Prosperidad Social ha hecho una advertencia urgente a todos los adultos mayores y a sus familias para que estén atentos ante posibles intentos de fraude. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones: