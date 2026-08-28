Subsidio por sismo en Colombia: Confirman fecha exacta de pago y el monto para cada familia

El fuerte sismo ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto causó graves daños materiales y dejó a miles de personas damnificadas en diferentes regiones del país.

En respuesta a esta emergencia, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó los detalles logísticos, el valor y las fechas en las que se comenzará a entregar el subsidio económico directo para ayudar a solventar la situación habitacional de los afectados.

Si tu vivienda sufrió daños o colapsó por completo, esta información es crucial para que conozcas cómo y cuándo recibirás el apoyo financiero del Estado.



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¿De cuánto es el subsidio para damnificados del terremoto en Colombia y cuándo se paga?

El auxilio económico directo comenzará a depositarse a las familias beneficiarias a partir del miércoles 26 de agosto. El valor confirmado por el Gobierno Nacional para cada hogar afectado es de $875.452 pesos colombianos mensuales.

Según detalló el mandatario Abelardo de la Espriella, este beneficio se entregará inicialmente durante tres ciclos de pago (equivalentes a tres meses), por lo que el monto acumulado total ascenderá a $2.626.356 pesos colombianos por familia.

Este apoyo monetario por concepto de arriendo se entregará directamente al responsable de cada grupo familiar que registre daños estructurales en su vivienda.

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La entrega ágil de estos recursos financieros forma parte del plan de contingencia inmediata frente a una catástrofe que lamentablemente cobró cientos de vidas humanas en el territorio nacional.

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¿Cuáles son las viviendas que aplican para recibir el subsidio de arriendo?

El subsidio de arriendo especial está destinado de manera exclusiva a proteger a las víctimas directas del sismo.

Si estás considerando acceder a este beneficio estatal, debes saber que aplica únicamente para los hogares que se encuentren bajo las siguientes condiciones habitacionales:

Familias que perdieron totalmente su casa o apartamento debido al derrumbe de la estructura. Familias cuyo inmueble de residencia quedó en condiciones vulnerables, inestables o de alto riesgo, impidiendo que sea habitado con seguridad.

La magnitud de la tragedia física justifica la proporción del despliegue económico.

De acuerdo con el censo y las cifras oficiales proporcionadas por el Gobierno Nacional, el sismo destruyó por completo 31.519 viviendas, afectó considerablemente a 178.236 inmuebles y provocó el colapso de 591 edificios.

Ante esta crítica realidad, el subsidio busca garantizar un techo temporal seguro para evitar que las familias permanezcan en estructuras inseguras.

¿Cómo avanza la logística y la reconstrucción en las zonas afectadas?

El anuncio oficial del cronograma de pagos y el valor del subsidio fue realizado por el mandatario la mañana del lunes 24 de agosto, durante una alocución originada desde el departamento del Chocó.

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En esta región, cuyo municipio de San José del Palmar fue el epicentro del fuerte sismo de magnitud 7.4, el presidente estuvo acompañado por la gobernadora Nubia Córdoba y miembros de su equipo de trabajo ministerial.

Durante su jornada de supervisión en Quibdó, el presidente visitó las Bodegas del Pacífico para coordinar los detalles de almacenamiento, gestión y logística de los materiales que se usarán en las obras físicas de restauración.

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El inicio del pago de este subsidio coincide con la puesta en marcha de la segunda fase de reconstrucción nacional.

En esta etapa, el Gobierno ha enfatizado que no se limitará a reemplazar las pérdidas materiales, sino que vigilará estrictamente que la nueva infraestructura cumpla de forma rigurosa con los estándares de seguridad y las normas de sismo resistencia vigentes en el país.

