¿Te quedarás sin subsidios? La verdad detrás del cambio del Sisbén al RUI que debes conocer

Si vives en Colombia y eres beneficiario de programas sociales, es muy probable que en los últimos días hayas escuchado hablar de un cambio importante en la forma en que el Estado evalúa las condiciones de vida de la población.

Desde el pasado 1 de agosto de 2026, el país inició de manera oficial la transición del Sisbén IV al Registro Universal de Ingresos (RUI).

Puedes leer: Consulta RUI por cédula: Link oficial de la Ventanilla Social -DNP



Esta nueva herramienta ha despertado múltiples dudas e inquietudes en miles de familias que dependen de las transferencias del Gobierno para su sustento diario.



¿De qué se trata realmente este cambio y por qué debería importarte? El Registro Universal de Ingresos (RUI) es la nueva herramienta de información diseñada y coordinada por el Departamento Nacional de Planeación.

Su propósito fundamental es conocer el estado socioeconómico real y verídico de los hogares en todo el país.

A diferencia del sistema anterior, el RUI no se limita a una sola encuesta, sino que integra tanto la base de datos del Sisbén con otros registros oficiales donde se cruza la información para, a partir de ello, realizar la clasificación de cada hogar.

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¿Con el cambio de Sisbén al RUI se perderán los subsidios?

Esta es, sin duda, la pregunta que más se están haciendo los ciudadanos. Para tu tranquilidad, la respuesta oficial es un no rotundo en términos automáticos.

De acuerdo con la información suministrada directamente por el sitio web del Sisbén, la entrada en funcionamiento del RUI no significa que todas las personas pierdan automáticamente sus subsidios.

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La adaptación de los diferentes programas sociales a esta nueva herramienta se realizará de forma gradual, y cada entidad pública correspondiente tendrá la tarea de definir cómo utilizará la nueva información.

Sin embargo, debes tener en cuenta que sí se podrían realizar revisiones individuales. Una persona podría ser revisada por el programa correspondiente si se detectan cambios importantes en sus ingresos, composición familiar o condiciones socioeconómicas.

Puedes leer: Así puedes descargar fácil y rápido el nuevo certificado RUI para no perder subsidios

A pesar de esto, es crucial aclarar que el RUI por sí solo no concede ni retira automáticamente un beneficio.

Es sumamente importante recordar un detalle técnico que suele confundir a los beneficiarios: tanto el Sisbén como el RUI no otorgan ningún tipo de subsidio.

Ambas herramientas funcionan estrictamente para otorgarle información a entidades como Planeación Nacional y Prosperidad Social.

Estas entidades son las encargadas reales de utilizar estos datos para focalizar y priorizar a los hogares más vulnerables en programas fundamentales como Renta Ciudadana y Compensación del IVA.

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La transición del Sisbén al RUI ineludiblemente generará cambios en las futuras transferencias por concepto de estos programas sociales, pero todo se hará bajo un marco de evaluación progresiva y detallada.

¿Cómo consultar tu clasificación en el RUI con el número de cédula?

Si quieres saber en qué estado te encuentras bajo este nuevo modelo, el proceso de consulta es completamente digital, rápido y muy sencillo.

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No necesitas intermediarios ni realizar trámites complejos fuera de casa. Para verificar tu clasificación actual en el Registro Universal de Ingresos, solo debes seguir de manera ordenada estos sencillos pasos desde la plataforma oficial:

Ingresa a la plataforma oficial: Accede al portal de la Ventanilla Social. Busca la opción de consulta en el menú: Ubica en el menú principal la opción que indica “Consulta RUI”. Selecciona tu documento de identidad: Elige el tipo de documento correspondiente (como cédula de ciudadanía). Digita tus datos: Escribe con cuidado el número de documento de la persona que deseas consultar. Supera el filtro de seguridad: Completa la validación de seguridad solicitada por la plataforma. Ejecuta la búsqueda: Haz clic en el botón que dice “Consultar”.

Una vez lo hagas, la plataforma te mostrará de forma clara la letra y el número exacto que corresponden a tu hogar.

¿Cuáles son los grupos y subgrupos de clasificación que se mantienen en el RUI?

Si te preocupa que la forma de categorizar a la población haya cambiado drásticamente, debes saber que en el RUI se mantienen los mismos grupos y subgrupos que ya venías utilizando en el Sisbén.

Esto significa que los hogares siguen estando organizados en las siguientes cuatro categorías generales:

Grupo A (desde A1 hasta A5): Corresponde a los hogares identificados en situación de pobreza extrema.

Corresponde a los hogares identificados en situación de pobreza extrema. Grupo B (desde B1 hasta B7): Agrupa a las familias en condiciones de pobreza moderada.

Agrupa a las familias en condiciones de pobreza moderada. Grupo C (desde C1 hasta C18): En esta categoría se ubican los hogares en estado de vulnerabilidad.

En esta categoría se ubican los hogares en estado de vulnerabilidad. Grupo D (desde D1 hasta D21): Corresponde a los hogares catalogados como no pobres ni vulnerables.

Gracias a este sistema ordenado de letras y números, las entidades gubernamentales pueden identificar con precisión a quiénes priorizar en sus programas de ayuda.

Mantenerte informado sobre la transición al RUI y verificar constantemente tu estado mediante la cédula es la mejor manera de asegurar que sigas recibiendo el acompañamiento social que te corresponde en Colombia.