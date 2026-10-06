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¿Ben Affleck y Shakira son pareja? El actor habló sin filtros sobre el tema

El actor rompió el silencio y, en una entrevista, se refirió a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la cantante barranquillera.

Fotografía combinada de Ben Affleck y Shakira frente a los rumores sobre si son pareja
Ben Affleck habló sin filtros sobre los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Shakira.
Foto: imágenes tomadas de AFP y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Ben Affleck, director y actor estadounidense, decidió romper el silencio por primera vez ante los rumores que, en las últimas semanas, lo relacionaban sentimentalmente con Shakira.

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Durante las jornadas de promoción de su más reciente proyecto cinematográfico, la película Animals, el reconocido intérprete de Hollywood ofreció una entrevista al periodista Kevin Frazier, del medio Entertainment Tonight, en la que se refirió a los rumores y dejó clara su posición frente a las especulaciones.

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¿Qué dijo Ben Affleck sobre los rumores de estar con Shakira?

Al ser cuestionado directamente sobre la historia relatada por Ana Navarro en televisión, el actor, de 54 años, manifestó su absoluto desconocimiento sobre dicha propuesta. “Le juro por Dios que nunca había oído eso en toda mi vida”, afirmó Ben Affleck al ser consultado sobre el supuesto interés en un encuentro con la cantante colombiana.

El cineasta explicó, además, que este tipo de versiones suelen llegar a su conocimiento únicamente a través de las preguntas de los periodistas durante sus compromisos con los medios de comunicación.

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Por otro lado, señaló que está acostumbrado a la circulación constante de rumores sobre su vida personal y advirtió que muchas de estas historias terminan siendo falsas.

Del mismo modo, fue tajante al descartar que personas de su entorno intervengan para organizar encuentros de carácter afectivo. “No me hacen citas”, puntualizó.

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¿Por qué comenzó el rumor de una relación entre Ben Affleck y Shakira?

Los rumores sobre una posible relación entre el actor y la cantante surgieron a raíz de una intervención de la presentadora Ana Navarro en el programa de televisión estadounidense The View.

Durante la emisión, la periodista comentó que, después de conocer las respectivas separaciones del actor y la cantante, consideraba que ambos podrían conformar una buena pareja.

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Asimismo, Navarro reveló que había mencionado esta idea a Matt Damon, amigo cercano de Affleck, con el propósito de explorar la posibilidad de organizar un encuentro entre ambos.

La anécdota se difundió rápidamente en redes sociales y medios de entretenimiento, situando al actor y a Shakira en el centro de las especulaciones sobre sus vidas personales.

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¿Qué pasó con Shakira?

Por otro lado, este martes 6 de octubre, Shakira y Gerard Piqué se encontraron en los tribunales de Barcelona para abordar asuntos relacionados con el régimen de visitas de sus hijos.

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Ambos acudieron al tribunal para tratar aspectos relacionados con el tiempo de convivencia y las visitas a sus hijos. Según las imágenes difundidas, el exfutbolista fue el primero en abandonar el recinto. A su salida, se le vio sonriente frente a las cámaras, aunque no ofreció declaraciones a la prensa.

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La cantante salió momentos después acompañada por su hermano Tonino. Ambos mantuvieron la discreción ante los periodistas, aunque Shakira se mostró sonriente y se detuvo brevemente para saludar a unos niños que se encontraban a la salida.

Ninguna de las dos partes realizó comentarios públicos después de finalizar la sesión judicial.

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