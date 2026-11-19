Valentina Ferrer se pronunció sobre su situación actual con su expareja el cantante J Balvin, durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto. La modelo respondió algunas preguntas sobre su vida personal y el vínculo que mantiene con el artista.

Durante la entrevista, prefirió mantener la reserva sobre su situación sentimental y evitó dar detalles sobre cómo atraviesa este momento. Al preguntarle por su proceso emocional, respondió: “No, nada, no empecemos con los chismes”.

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Por otra parte, cuando le preguntaron si esta etapa representaba comenzar desde cero en su rutina diaria, la modelo fue clara y aseguró: “No empezar de cero, es seguir la vida, es seguir la vida”, dejando ver que su intención es continuar con sus actividades cotidianas.



¿Cómo es la relación entre Valentina Ferrer y J Balvin?

La duda sobre el trato entre ambas celebridades quedó despejada cuando Valentina Ferrer explicó cómo conviven tras su separación. Lejos de enfrentamientos, la modelo aseguró que mantienen un lazo firme y respetuoso: “Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos”, expresó.

Para ella, mantener una buena relación de compañerismo es clave en esta nueva etapa. Por eso, considera importante conservar una comunicación cercana y respetuosa con el cantante, algo que les permite llevar una convivencia tranquila.

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre la crianza de su hijo Río?

El bienestar de su hijo, Río, nacido en el año 2021, es la prioridad que une a la expareja en este momento. La argentina recalcó que tanto ella como el artista están completamente enfocados en brindarle un entorno feliz, estable y armonioso.

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Por otra parte, destacó que ambos comparten el mismo propósito como padres y mantienen sus esfuerzos enfocados en el pequeño: “Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, expresó.

Asimismo, enfatizó en que el bienestar de su hijo es la prioridad en las decisiones que comparte con su expareja. Sobre cómo se encuentra el pequeño, expresó: “Río está feliz, Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Ri-ri”.

Aunque su relación sentimental terminó, ambos mantienen intacto su compromiso como padres. Los artistas asumieron el reto de acompañar la crianza de su hijo Río desde el respeto, la presencia constante y el apoyo mutuo.

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¿Qué nuevos proyectos enfoca Valentina Ferrer tras su cambio de vida?

Además de su faceta como madre, Valentina continúa impulsando sus propios proyectos profesionales y espacios de apoyo entre mujeres. La argentina promueve activamente la valiosa iniciativa llamada BFF Club, concebida como una plataforma de respaldo femenino.

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En el video que circula en redes sociales, la argentina explicó el propósito de esta iniciativa y manifestó su respaldo a la propuesta: “Para mí más bien es el apoyo hacia las mujeres. Siento que es algo muy lindo”.

Por su parte, el artista optó por mantener la discreción frente a la ruptura y evitar declaraciones públicas sobre el tema. Más allá de un mensaje afectuoso que compartió por el cumpleaños de la modelo, el cantante no se ha referido ampliamente a esta nueva etapa.

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