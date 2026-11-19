Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sorprendieron a sus seguidores al revelar algunos detalles de su intimidad durante la luna de miel. Los recién casados aprovecharon una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para hablar sin filtros sobre su viaje, responder curiosidades y compartir divertidas confesiones que llamaron la atención de los internautas.

Una de las preguntas que recibieron estuvo relacionada con el uso de juguetes s3*ual3s durante su viaje. Lejos de evadir el tema, la empresaria respondió sin filtro: "Obvio", contestó Luisa, mientras que el cantante respaldó su respuesta con una particular frase: "Luna de miel tiene que ir con juguetes".

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¿Qué confesaron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sobre su luna de miel?

La conversación continuó con otra ocurrencia del cantante, quien aprovechó el tema para hacer un comentario de doble sentido; entre risas dijo que algunas personas decían que durante el viaje solamente quedaría la luna, porque "la miel ya se la comieron toda".

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Sin embargo, no estuvo de acuerdo con esa versión y aseguró que todavía tenía"un montón de miel". Para rematar la broma, se dirigió a sus seguidores y lanzó una pregunta que despertó todavía más curiosidad: "¿Quieren que les muestre?".

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La pareja lleva siete años de relación y tiene dos hijos, Domenic y Máximo; quienes, después de anunciar su compromiso durante un viaje a Dubái en 2023, celebraron su matrimonio religioso el 29 de octubre de 2026, en una ceremonia realizada en la Catedral de Sal.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno planean tener un tercer hijo?

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Otro de los asuntos llamó la atención entre los seguidores estuvo relacionado con la posibilidad de que la familia crezca. Varios internautas quisieron saber si los artistas aprovecharían su luna de miel para buscar una niña y darle una hermanita a sus hijos.

Ante la pregunta, la empresaria explicó que todavía no tienen una decisión tomada, pues considera que recibir un nuevo integrante en la familia implica una responsabilidad importante: "Saben qué pasa que todavía no sabemos porque es que tener hijos es una responsabilidad muy grande", manifestó, su pareja intervino para expresar que sí le gustaría tener una niña.

El cantante dejó ver que la posibilidad de darle una hermana a sus dos hijos está entre sus deseos, aunque la decisión todavía no está definida. La conversación tomó un rumbo inesperado cuando el artista soltó otra broma sobre la manera en que podría conseguir un nuevo embarazo.

Finalmente, entre risas, el cantante sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre sus intenciones de agrandar la familia: "Le estoy haciendo unos roticos en la punta de los condones. No sé qué pueda pasar ahí".

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