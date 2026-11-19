Bogotá se consolida año tras año como el gran escenario de los festivales al aire libre organizados por el Distrito. Durante este año, la capital ha sido testigo de encuentros masivos como Rock al Parque, además de los festivales de Jazz, Música Popular y Vallenato.

Ahora le llega el turno a uno de los eventos culturales más esperados y con mayor tradición en la ciudad: Salsa al Parque 2026.

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Este evento, que lleva más de dos décadas alegrando a los melómanos y bailadores de la capital, regresa para celebrar su edición número 27.



Si quieres asistir y disfrutar de la mejor programación salsera, aquí te contamos todos los datos oficiales confirmados por la organización.



¿Cuándo y dónde se celebrará Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

Toma nota y alista tus zapatos de baile, porque la cita oficial para la edición de este año está programada para los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. Serán dos días consecutivos de música ininterrumpida y espectáculos en vivo.

El punto de encuentro para miles de asistentes será el tradicional Parque Metropolitano Simón Bolívar. Como es costumbre en los festivales al parque de la ciudad, el evento contará con entrada libre y gratuita.

Sin embargo, la organización aclaró un requisito de ingreso fundamental: el evento será exclusivo para mayores de 18 años.

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¿Quiénes son los artistas y bailarines distritales confirmados para Salsa al Parque 2026?

Desde la Alcaldía y la entidad distrital IDARTES se dio a conocer la primera lista de talentos locales seleccionados para subir a la tarima principal.

En esta oportunidad, el festival dará un protagonismo especial al talento de la capital, reuniendo tanto a orquestas musicales como a destacados bailarines de danza.

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Orquestas y agrupaciones musicales distritales confirmadas:

Cris en la Salsa Band

El Turco Perro

Kabala Ensamble

Kaona Orquesta

The Big Jhony

Parejas de danza distritales confirmadas:

Jeimy Mora y Anderson Laguna

David y Ana

Joseth y Juliana

Sebastián y Katty

Jesús y Milena

Camilo y Erlibeth

Sebas y Valentina

Christian y Karyna

Jeff y Lau

Agrupaciones de danza distritales confirmadas:

Salsa Latina Ciudad Alsacia

Mi Swing Dance Company

Okan Dance Academy

Bongó

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Frente a este anuncio, voceros de la organización manifestaron: “El talento local se toma el escenario de uno de los festivales más esperados de la ciudad. ¡Prepárese para bailar al ritmo de la salsa!”.

Asimismo, se prevé que en los próximos días la organización dé a conocer la lista definitiva con los invitados nacionales e internacionales que completarán el cartel de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa de estímulos para las convocatorias de Salsa al Parque 2026?

Además de la nómina artística de la ciudad, Salsa al Parque 2026 abrió un espacio de convocatoria pública dirigido a la ciudadanía con propuestas escénicas.

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Para incentivar la competencia y premiar a los ganadores de este proceso concursable, se destinó una bolsa de estímulos económica de más de $26 millones de pesos.

