Karol G pospone concierto en México por temas de salud: ¿qué enfermedad tendría?

Si tenías planeado asistir a la tercera función de la gira Viajando por el Mundo Tropitour de Karol G en la Ciudad de México la noche del domingo 15 de noviembre de 2026, hay cambios de última hora en la agenda del evento.

La promotora OCESA y la productora Ensō anunciaron la reprogramación oficial del concierto que estaba agendado para iniciar a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, con apertura de puertas desde las 17:00 horas.

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En esta guía te detallamos la información confirmada por los organizadores sobre las causas de la suspensión, la reposición de la fecha y el procedimiento exacto si necesitas solicitar la devolución de tu dinero.



¿Por qué Karol G pospuso su concierto en la CDMX?

La suspensión de la presentación del domingo 15 de noviembre obedece estrictamente a "motivos de salud" de la artista colombiana, según se especificó en el comunicado conjunto difundido por OCESA y Ensō.



Las empresas organizadoras remarcaron que la decisión fue tomada priorizando la salud y el bienestar de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la intérprete.

A través del aviso oficial, la organización lamentó no poder llevar a cabo el espectáculo tras haber registrado dos noches previas con boletaje agotado en el inmueble capitalino.

Del mismo modo, transmitieron un mensaje de agradecimiento de la cantante hacia el público mexicano por el cariño recibido, pidiendo la comprensión de sus seguidores ante la reprogramación obligada.

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Hasta el momento, ni la promotora ni el equipo de la artista han publicado un parte médico con el diagnóstico o padecimiento específico que afectó a la colombiana. Asimismo, la cantante no ha realizado publicaciones sobre el tema en sus redes sociales personales.

AVISO IMPORTANTE https://t.co/883kWqXlcj — Ocesa Total (@ocesa_total) November 15, 2026

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¿Cuándo es la nueva fecha del concierto y cómo solicitar el reembolso en Ticketmaster?

Si ya contabas con tus accesos para la función del domingo 15 de noviembre, no requieres hacer ningún trámite para asistir al nuevo show.

OCESA confirmó que la presentación fue reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre de 2026 en el mismo recinto, el Estadio GNP Seguros. Todos los boletos previamente adquiridos conservan su validez automática para ingresar en la nueva fecha.

En caso de que no puedas acudir el martes 17 de noviembre, tienes habilitada la opción de solicitar la devolución completa de tu dinero a través de Ticketmaster. Para tramitar tu reembolso, debes seguir estos pasos desde tu cuenta:

Ingresa al sitio web oficial o a la aplicación móvil de Ticketmaster. Inicia sesión con la cuenta de usuario con la que realizaste la compra original de las entradas. Dirígete a la sección de tus eventos y selecciona la compra del concierto de Karol G. Haz clic en el botón de "Ayuda". Sigue las indicaciones que despliegue el sistema para completar la solicitud.

Para dudas adicionales respecto a los plazos y condiciones, la empresa puso a disposición el enlace informativo tkmx.link/PoliticaDeCompra. El comunicado difundido no establece una fecha límite explícita para ingresar la petición de reembolso.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta enfermedad que afectó a Karol G?

Tras el anuncio del aplazamiento, circularon versiones no oficiales en redes sociales sobre el estado de la intérprete. Una publicación de la cuenta @chamonic3 en Instagram, perteneciente a Jacqueline Martinez, señaló que Karol G habría dado positivo a influenza y que se encontraba recibiendo atención médica para estar recuperada de cara al martes 17 de noviembre.

Es importante señalar que esta versión no cuenta con respaldo médico ni ha sido confirmada por OCESA, la productora Ensō o el equipo de la cantante.

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El comunicado oficial omite cualquier diagnóstico médico en particular y solo hace referencia a "motivos de salud", por lo que los trascendidos sobre un virus respiratorio permanecen únicamente como especulaciones de redes sociales.

El balance de la gira Viajando por el Mundo Tropitour en México

La reprogramación de este show ocurre tras el paso de la gira por estadios del país. Antes de llegar a la Ciudad de México, Karol G se presentó con tres fechas agotadas en el Estadio BBVA de Monterrey los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Ya en la capital, la artista ofreció dos funciones masivas ante más de 65,000 asistentes por noche. El viernes 13 de noviembre tuvo como invitada especial a Thalía, interpretando un repertorio de más de 30 canciones.

En la segunda fecha, el sábado 14 de noviembre, contó con la presencia de Belinda en el escenario para cantar juntas los temas "Luz sin gravedad", "Bella traición" y "Ángel".

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Estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señalan que los tres conciertos programados en la CDMX representan una derrama económica estimada de 460 millones de pesos, repartidos en 300 millones para el sector hotelero y 160 millones para restaurantes, bares y comercios. Tras cumplir con la fecha del martes 17 de noviembre, Karol G continuará con sus presentaciones en Centroamérica y Sudamérica.