Reacción de los papás de Karol G tras sorpresivo ‘encontrón’ con Feid en los Latin Grammy

Un curioso momento protagonizado por Feid y los padres de Karol G está dando de qué hablar en redes sociales.

Durante los Latin Grammy 2026, el cantante paisa se presentó junto a Daddy Yankee y, entre el público que tenía justo al frente, se encontraban Martha Navarro y Guillermo Giraldo, papás de la intérprete de 'Tusa'.

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La coincidencia no pasó desapercibida para quienes han seguido de cerca la historia sentimental de los artistas.



Varios videos del espectáculo comenzaron a circular en redes sociales y despertaron comentarios por la reacción de los padres de Karol G mientras Feid estaba sobre el escenario.

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En las imágenes también aparece Daiky Gamboa, uno de los amigos más cercanos de la cantante, quien acompañaba a la familia en primera fila.

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Lo que más llamó la atención de algunos usuarios fue la actitud de Guillermo Giraldo, conocido como 'Papá G'. Para varios internautas, su expresión parecía bastante seria mientras el intérprete de 'Luna' realizaba su presentación. Incluso, algunos señalaron que aparentemente evitaba mirarlo durante el espectáculo.

Sin embargo, el video no permite conocer qué estaba pensando ni cuál fue realmente su reacción frente a la presentación. Lo que sí quedó registrado fue la presencia de los familiares de Karol G en un lugar privilegiado del evento.

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¿Feid saludó a los papás de Karol G en los Latin Grammy?

Otra de las preguntas que surgieron después de que el video comenzó a compartirse fue si Feid tuvo algún acercamiento con los padres de Karol G durante la ceremonia.

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En las imágenes que se han difundido no se observa ningún saludo, conversación o interacción entre el cantante y Martha Navarro o Guillermo Giraldo.

El artista estaba concentrado en su presentación junto a Daddy Yankee y llevaba puestas unas gafas, por lo que tampoco es posible establecer si alcanzó a reconocer a los familiares de su expareja entre el público.

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Por ahora, el registro audiovisual no muestra un encuentro directo entre ellos. La coincidencia quedó en que los padres de Karol G estaban ubicados en primera fila, justo frente al escenario donde Feid realizó su presentación.