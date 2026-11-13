Colombia brilló en los Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes y Fonseca, entre los ganadores

La música colombiana tuvo una destacada participación en la edición 27 de los Latin Grammy 2026, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Karol G, Aria Vega, Juanes, Carlos Vives y Fonseca fueron algunos de los artistas nacionales que conquistaron importantes reconocimientos durante la gala.

La delegación colombiana consiguió premios en nueve categorías diferentes, con figuras de distintos géneros musicales que dejaron en alto el nombre del país. Una de las grandes protagonistas fue Karol G, quien obtuvo dos gramófonos gracias a sus trabajos más recientes.

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¿Qué colombianos ganaron en los Latin Grammy 2026?

Karol G se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y también ganó en Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, canción que interpreta junto a Feid. Durante su discurso, la paisa habló de lo que significó trabajar en su producción discográfica.

"Voy a ser súper honesta porque he estado parada aquí varias veces, pero la gente siempre escucha el resultado y haber hecho Tropicoqueta fue increíble, me exigió demasiado", expresó la cantante al recibir uno de sus reconocimientos.

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La artista también destacó la conexión que consiguio con el público durante sus presentaciones: "Es un disco con el que he estado girando y veo a la gente orgullosa de ser latina". Su actuación acompañada de una orquesta en vivo fue otro de los momentos llamativos de la noche.

Otra de las grandes sorpresas fue Aria Vega, quien obtuvo el reconocimiento a Mejor Nuevo Artista. La barranquillera dedicó su triunfo a su ciudad y al país con unas palabras que emocionaron a los asistentes: "Que yo esté aquí con este gramófono significa que los sueños no conocen de geografía. Gracias Barranquilla y gracias Colombia".

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Por su parte, Carlos Vives consiguió el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1, mientras que Fonseca ganó en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya. Este último sumó su décimo Latin Grammy.

El cantante bogotano compartió su emoción por el reconocimiento y manifestó: "Tengo el corazón en la mano, literal fue demasiado emocionante ese momento".

¿Cuáles fueron los otros artistas colombianos premiados?

Juanes también hizo parte de los grandes ganadores de la noche. El antioqueño obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban, un reconocimiento con el que llegó a 26 gramófonos de la Academia y completó 30 premios al sumar sus Grammy anglo.

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La salsa tuvo su espacio gracias a José Aguirre, director del Grupo Niche, quien ganó en Mejor Canción Tropical por Realidad-Es. Durante su discurso recordó a Cali y dedicó el reconocimiento a la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

"Como esto es tan grande para nosotros hay que compartirlo con nuestro país. No nos parábamos aún del impacto del terremoto en Venezuela cuando la tierra vuelve y se mueve en Colombia. Nuestra ciudad amada, Cali, sufrió mucho", dijó.

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La música infantil también tuvo representación nacional con Cantoalegre y Marta Gómez, ganadores en Mejor Álbum de Música Latina para niños por Mil secretos. Al recibir el reconocimiento, destacaron la importancia de crear contenidos musicales de calidad para los más pequeños: "Los niños merecen música de calidad, que los mire a los ojos, que les cuente sus historias, que les refuerce su mundo".

Finalmente, el compositor antioqueño Vicente Jiménez, conocido artísticamente como Vibarco, obtuvo un gramófono en Mejor Canción Pop/Rock como coautor de Hasta Jesús tuvo un mal día.

Lista de colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026:



Karol G: Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón, esta última junto a Feid.

Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón, esta última junto a Feid. Aria Vega: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Carlos Vives: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Juanes: Mejor Álbum Pop/Rock.

Mejor Álbum Pop/Rock. Fonseca: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. José Aguirre / Grupo Niche: Mejor Canción Tropical.

Mejor Canción Tropical. Cantoalegre y Marta Gómez: Mejor Álbum de Música Latina para niños.

Mejor Álbum de Música Latina para niños. Vicente Jiménez (Vibarco): Mejor Canción Pop/Rock como coautor.

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