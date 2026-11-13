Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
COLAPSO EDIFICIO NEW YORK
GANADORES MILOTO
LINK SUBSIDIOS DEL GOBIERNO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Colombia brilló en los Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes y Fonseca, entre los ganadores

Colombia brilló en los Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes y Fonseca, entre los ganadores

La edición 27 de los premios dejó momentos especiales para la música, con discursos emotivos, presentaciones destacadas y reconocimientos que celebraron el talento colombiano en diferentes géneros.

Imagen de referencia de Karol G, Juanes y Fonseca celebrando sus triunfos como ganadores colombianos en los Latin Grammy 2026
Composición de referencia. Karol G, Juanes y Fonseca encabezaron los triunfos de Colombia en la edición 27 de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas
Foto: AFP y @latingrammys
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La música colombiana tuvo una destacada participación en la edición 27 de los Latin Grammy 2026, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Karol G, Aria Vega, Juanes, Carlos Vives y Fonseca fueron algunos de los artistas nacionales que conquistaron importantes reconocimientos durante la gala.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

La delegación colombiana consiguió premios en nueve categorías diferentes, con figuras de distintos géneros musicales que dejaron en alto el nombre del país. Una de las grandes protagonistas fue Karol G, quien obtuvo dos gramófonos gracias a sus trabajos más recientes.

Publicidad

Últimas noticias

Imagen de referencia de Karol G y Feid ante su posible reencuentro en los Latin Grammy 2026 por su nominación con Verano Rosa
Música

Karol G y Feid, frente a frente en los Latin Grammy 2026: esto los volvería a unir

Daddy Yankee durante la gala de Persona del Año en los Latin Grammy.
Música

Así fue el homenaje a Daddy Yankee en la gala de Persona del Año de los Latin Grammy

Puedes leer: ¿Quieres ver a Don Omar en Colombia? LINK para conseguir boletas en preventa | PRERREGISTRO

¿Qué colombianos ganaron en los Latin Grammy 2026?

Karol G se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y también ganó en Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, canción que interpreta junto a Feid. Durante su discurso, la paisa habló de lo que significó trabajar en su producción discográfica.

"Voy a ser súper honesta porque he estado parada aquí varias veces, pero la gente siempre escucha el resultado y haber hecho Tropicoqueta fue increíble, me exigió demasiado", expresó la cantante al recibir uno de sus reconocimientos.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Sarita, la mini Whitney Houston, gana Yo me llamo Mini: ¿cuánto se llevó?

Publicidad

La artista también destacó la conexión que consiguio con el público durante sus presentaciones: "Es un disco con el que he estado girando y veo a la gente orgullosa de ser latina". Su actuación acompañada de una orquesta en vivo fue otro de los momentos llamativos de la noche.

Otra de las grandes sorpresas fue Aria Vega, quien obtuvo el reconocimiento a Mejor Nuevo Artista. La barranquillera dedicó su triunfo a su ciudad y al país con unas palabras que emocionaron a los asistentes: "Que yo esté aquí con este gramófono significa que los sueños no conocen de geografía. Gracias Barranquilla y gracias Colombia".

Publicidad

Por su parte, Carlos Vives consiguió el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1, mientras que Fonseca ganó en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya. Este último sumó su décimo Latin Grammy.

El cantante bogotano compartió su emoción por el reconocimiento y manifestó: "Tengo el corazón en la mano, literal fue demasiado emocionante ese momento".

¿Cuáles fueron los otros artistas colombianos premiados?

Juanes también hizo parte de los grandes ganadores de la noche. El antioqueño obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban, un reconocimiento con el que llegó a 26 gramófonos de la Academia y completó 30 premios al sumar sus Grammy anglo.

Te puede interesar:

Premios AMP
Música

Premios que destacan la música popular colombiana tendrán su segunda edición este 2026

Los Tigres del Norte en Bogotá 2027: nueva fecha del concierto en El Campín y razón del aplazamiento
Música

Aplazan concierto de Tigres del Norte en El Campín de Bogotá para 2027; este es el motivo

Publicidad

La salsa tuvo su espacio gracias a José Aguirre, director del Grupo Niche, quien ganó en Mejor Canción Tropical por Realidad-Es. Durante su discurso recordó a Cali y dedicó el reconocimiento a la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

"Como esto es tan grande para nosotros hay que compartirlo con nuestro país. No nos parábamos aún del impacto del terremoto en Venezuela cuando la tierra vuelve y se mueve en Colombia. Nuestra ciudad amada, Cali, sufrió mucho", dijó.

Publicidad

La música infantil también tuvo representación nacional con Cantoalegre y Marta Gómez, ganadores en Mejor Álbum de Música Latina para niños por Mil secretos. Al recibir el reconocimiento, destacaron la importancia de crear contenidos musicales de calidad para los más pequeños: "Los niños merecen música de calidad, que los mire a los ojos, que les cuente sus historias, que les refuerce su mundo".

Finalmente, el compositor antioqueño Vicente Jiménez, conocido artísticamente como Vibarco, obtuvo un gramófono en Mejor Canción Pop/Rock como coautor de Hasta Jesús tuvo un mal día.

Lista de colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026:

  • Karol G: Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón, esta última junto a Feid.
  • Aria Vega: Mejor Nuevo Artista.
  • Carlos Vives: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.
  • Juanes: Mejor Álbum Pop/Rock.
  • Fonseca: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.
  • José Aguirre / Grupo Niche: Mejor Canción Tropical.
  • Cantoalegre y Marta Gómez: Mejor Álbum de Música Latina para niños.
  • Vicente Jiménez (Vibarco): Mejor Canción Pop/Rock como coautor.

Video que puedes ver: Jorge Celedón va por su sexto Latin Grammy: el ídolo del vallenato dice presente en Las Vegas

Relacionados

Latin Grammy

Viral

Colombia