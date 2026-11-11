Sarita, la mini Whitney Houston, gana Yo me llamo Mini: ¿cuánto se llevó?

Sarita, la pequeña que llegó a Yo me llamo Mini para imitar a la reconocida cantante estadounidense Whitney Houston, se convirtió en la ganadora de la competencia tras recibir el respaldo del público en las votaciones.

Su talento para interpretar canciones en inglés y su caracterización de la artista la llevaron hasta el primer lugar de esta edición infantil.

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La participante se destacó durante el concurso por asumir el reto de representar a una de las voces más reconocidas de la música internacional.



Su presentación exigía mucho más que aprenderse las letras: también debía trabajar en la interpretación, la expresión y la potencia vocal que caracterizaban a Whitney Houston.



La pequeña llegó a la final junto a Kaleth Echeverri, quien imitó a Vicente Fernández, y María Victoria, participante que representó a Ángela Aguilar. Sin embargo, fueron los votos de los televidentes los que definieron el resultado y le dieron la victoria a Sarita.

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¿Cuánto dinero ganó Sarita en Yo me llamo Mini?

Una de las preguntas que surgió después de conocerse el resultado fue cuánto dinero recibiría la pequeña por quedarse con el primer lugar de la competencia.

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El premio anunciado para el ganador de Yo me llamo Mini es de 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios. Esta recompensa busca respaldar la formación académica del participante y ofrecerle un apoyo para su futuro educativo.

De esta manera, Sarita no solamente consiguió el reconocimiento del público por su imitación de Whitney Houston, sino que también obtuvo un importante incentivo económico para continuar con sus estudios.

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Su triunfo llegó después de varias semanas de preparación, presentaciones musicales y retos en los que tuvo que demostrar sus capacidades para representar a una artista cuya música ha marcado a varias generaciones.



¿Quiénes fueron los otros finalistas de Yo me llamo Mini?

Sarita compartió la última etapa de la competencia con Kaleth Echeverri, el pequeño imitador de Vicente Fernández, y María Victoria, quien representó a Ángela Aguilar.

Kaleth se destacó por sus interpretaciones de música ranchera y llegó a la gala definitiva con una presentación de 'Cuando yo quería ser grande', canción con la que consiguió emocionar a los jurados.

En una de las jornadas anteriores, el pequeño había interpretado 'No me sé rajar'. Aunque tuvo un pequeño inconveniente al olvidar una parte de la letra, logró continuar con su presentación y recibió comentarios positivos.

Por su parte, María Victoria explicó en una conversación con La Kalle que desde pequeña ha tenido afinidad por la música. Inicialmente interpretaba canciones colombianas, pero su interés por representar a Ángela Aguilar apareció después de escuchar una de sus canciones y ver un video de la artista junto a su papá.

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La pequeña también compartió uno de sus grandes sueños: llevar la música colombiana a diferentes lugares del mundo.

Los tres participantes consiguieron destacarse entre los niños que hicieron parte de esta temporada, pero Sarita obtuvo los votos necesarios para quedarse con el primer lugar.

