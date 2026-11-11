Latin Grammy 2026 EN VIVO y GRATIS: ver la transmisión desde Colombia

Los Latin Grammy 2026 se podrán ver EN VIVO y GRATIS desde Colombia a través de Ditu, el servicio de streaming de Caracol Televisión.

Los fanáticos de la música latina tendrán la posibilidad de seguir la ceremonia, conocer los momentos más importantes de la gala y disfrutar de la cobertura especial sin pagar una suscripción.

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La transmisión representa una alternativa para quienes buscan cómo ver los Latin Grammy en vivo por internet, sin necesidad de contratar otro servicio de televisión.



Eso sí, hay un detalle importante: aunque el acceso no tiene costo, los usuarios deben realizar un registro previo para ingresar a la plataforma.



La cobertura también tendrá un espacio dedicado a lo que ocurre antes de la ceremonia principal. Allí, los espectadores podrán conocer detalles de la llegada de los artistas, los atuendos que eligen para la ocasión, las entrevistas y los comentarios sobre las categorías más importantes de la noche.

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¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 EN VIVO y GRATIS?

La transmisión estará disponible en Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Una de las ventajas para los espectadores es que no tendrán que pagar una mensualidad ni ingresar los datos de una tarjeta para acceder a la señal.

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Sin embargo, es necesario crear una cuenta y completar el registro previo. Una vez realizado este procedimiento, los usuarios podrán ingresar y buscar la transmisión en vivo para disfrutar de la cobertura.

Estas son las alternativas para conectarse:



Desde el celular: descargar la aplicación Ditu en las tiendas oficiales de aplicaciones, ingresar a la cuenta y buscar la señal en vivo.

descargar la en las tiendas oficiales de aplicaciones, ingresar a la cuenta y buscar la señal en vivo. Desde un computador: entrar al portal web oficial de Ditu, iniciar sesión y seleccionar la transmisión disponible.

entrar al portal web oficial de Ditu, iniciar sesión y seleccionar la transmisión disponible. Desde un Smart TV: acceder a la aplicación, si está disponible para el dispositivo, ingresar a la cuenta y buscar la señal.

De esta manera, los colombianos podrán seguir los Latin Grammy sin depender exclusivamente de un televisor tradicional.

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Carolina Cruz y otros presentadores estarán en la cobertura de los Latin Grammy

Uno de los atractivos de la transmisión será el equipo que estará encargado de acompañar a los espectadores durante los momentos previos a la ceremonia.

La presentadora Carolina Cruz estará al frente de un espacio especial que comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, en el que se conocerán detalles de lo que ocurre antes de la gala principal.

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Junto a ella estarán Eleonora Morales, experta en moda y creadora de contenido; Alejandro Marín, analista musical y locutor, y Paola Ovalle, periodista y comunicadora.

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Este grupo tendrá la tarea de compartir con los espectadores los detalles de la jornada, desde la llegada de los artistas hasta los comentarios sobre las tendencias de moda y las categorías más destacadas.