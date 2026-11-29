Westcol volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por cuenta del millonario regalo que decidió hacerse para Navidad: un Lamborghini.

Sin embargo, más allá del lujoso vehículo, hubo un detalle en su publicación que despertó comentarios sobre su situación sentimental con Luisa Castro.

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El streamer paisa compartió un carrusel de fotografías en el que presumió su nueva adquisición, un automóvil de alta gama que no pasó inadvertido entre sus seguidores.



La publicación rápidamente generó reacciones, pero fue la canción que eligió para acompañar las imágenes la que terminó convirtiéndose en el centro de las conversaciones.



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Se trata del tema de 'Las mas bonitas son p#tas', canción de Anuel AA, cuya letra hace referencia a la soltería, los lujos, el dinero y la posibilidad de disfrutar de la vida sin involucrarse sentimentalmente.

Para varios usuarios, la elección musical podría tener un significado especial, especialmente porque desde hace varias semanas circulan rumores sobre una posible separación entre Westcol y Luisa Castro.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado que su relación haya terminado, la publicación del streamer volvió a poner el tema sobre la mesa y provocó que muchos seguidores se preguntaran qué estaría pasando entre ellos.

Nuevo regalo de navidad de west https://t.co/xCWN2Kp6JB — Juan🇨🇴 (@juan99449243) November 28, 2026

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El Lamborghini de Westcol terminó en medio de los rumores sobre Luisa Castro

El nuevo automóvil fue el protagonista de las fotografías que compartió Westcol para mostrar el regalo que se hizo durante la temporada navideña.

El creador de contenido presumió el vehículo de lujo y acompañó las imágenes con una canción que varios internautas interpretaron como una posible indirecta.

Además, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: Luisa Castro no apareció en las imágenes que compartió el streamer.

Por eso, la publicación no se quedó únicamente en los comentarios sobre el costoso regalo. Varios usuarios comenzaron a preguntarse si Westcol estaría dando pistas sobre una nueva etapa de su vida sentimental.

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Seguidores de Westcol preguntaron por Luisa Castro tras su publicación

La fotografía del Lamborghini y la canción escogida por Westcol provocaron una nueva ola de comentarios. Mientras algunos internautas se concentraron en el vehículo y en el regalo de Navidad del streamer, otros dirigieron su atención hacia Luisa Castro.

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Las preguntas sobre la modelo pereirana aparecieron entre las reacciones a la publicación, especialmente por la ausencia de referencias a ella y el mensaje de la canción de Anuel.

Para algunos seguidores, la elección musical podría ser una señal de que el creador de contenido estaría disfrutando de su soltería. Otros, en cambio, consideran que no es suficiente para dar por terminada la relación.