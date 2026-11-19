La rapera colombiana Nath respondió a las declaraciones de Luisa Castro, novia de Westcol, durante una transmisión en vivo por TikTok, en la que negó haber manipulado a la influenciadora o aprovechado su imagen pública. La artista decidió contar su versión y cuestionó los señalamientos en su contra.

La artista, recordó que en aquella época atravesaba una situación económica complicada y que no tenía reconocimiento público ni recursos: “¿Qué tenía yo para ofrecerte? Nada. Si yo era pobre, pobre, no era famosa, usted me mantenía”, afirmó.

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También rechazó la idea de que la modelo hubiera actuado en modo de supervivencia durante el tiempo que compartieron juntas; cuestionó esa lógica señalando: “Uno el modo supervivencia lo activa cuando algo le sirve”, desestimando las acusaciones.



Asimismo, la rapera negó cualquier intención manipuladora y reveló el dolor emocional que padeció tras la ruptura con Luisa: “Yo vivía sufriendo por ella”, expresó la artista al recordar lo difícil y doloroso que fue el distanciamiento con la creadora de contenido.

Uno de los momentos más emotivos para los seguidores ocurrió cuando la rapera recordó que Luisa le ofreció dinero para ayudar con la salud de su papá, con las siguientes palabras: “El momento en el que tú me ofreciste tu dinero... para que yo le comprara a mi papá el aparato de su corazón... ¿Vos creés que yo…?”.

¿Qué respondió Nath sobre sus sentimientos?

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Explicó que ese gesto fortaleció el vínculo afectivo que sentía por la creadora, aunque reconoció que sus sentimientos no fueron correspondidos de la misma manera: “Con lo que yo leo aquí y con lo que yo veo de ti, yo me enamoré sola. Pero yo te creí los te amo”, expresó.

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Adicionalmente, sugirió que la influencer debió ser mucho más honesta con sus seguidores sobre lo sucedido: “Si usted hubiera dicho: 'Nath se enamoró sola de mí', usted queda como una reina”, afirmó.

Nath también aprovechó la transmisión para hablar de su presente sentimental y de la relación que mantiene con su novia Sara, quien la acompaña y apoya en su carrera artística: “Ya no lo necesito porque mi novia me está pegando los temas”, expresó.

¿Cuál es el origen de la polémica entre Luisa Castro y Nath?

La polémica entre ambas celebridades surgió tras la reaparición de un video en el que aparecen besándose. La difusión de estas antiguas imágenes reavivó los rumores sobre un posible romance en el pasado y llevó a ambas personalidades a pronunciarse públicamente.

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A la controversia también se sumó la empresaria Juliana Calderón, quien compartió su opinión sobre la relación a través de un video en sus redes sociales. Allí afirmó: “Ellas fueron novias un pocotón de tiempo”, comentario que recibió el respaldo de su hermana Yina, cuya voz también se escucha en la grabación, reforzando así una versión diferente a la expuesta por la influencer.

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre su supuesto romance con la cantante Nath?

Por su parte, Luisa Castro utilizó las redes sociales para calificar la cercana relación que mantuvo con la rapera como un simple experimento de su juventud, aseguró: “Quise experimentar en mi adolescencia, pero no”, reiterando que su atracción está dirigida hacia los hombres.

Además, la novia de Westcol acusó al equipo de la rapera de usar su nombre para darle fama a la cantante: “Esa loquita quería que todo el mundo pensara eso, filtró video... solo se aprovecharon de mí, solo usaron mi imagen”, afirmó.

También sostuvo que este conflicto laboral le ocasionó graves pérdidas financieras durante su carrera. Según declaró la modelo, enfrentó multas superiores a 500 millones de pesos por estrategias mediáticas que no cuidaron su proyecto ni su imagen profesional.

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En medio de la polémica, ambas artistas compartieron sus versiones sobre el vínculo sentimental que mantuvieron años atrás y aclararon cómo recuerdan esa etapa. También dejaron claro que actualmente cada una está enfocada en sus respectivos proyectos y carreras profesionales.

La influenciadora respondió sin filtros en Instagram a quienes recordaron su antiguo video junto a la cantante Nath Foto: @famososhastalaz