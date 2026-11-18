Lina Tejeiro volvió a conversar con sus seguidores sobre su nueva etapa como mamá y respondió una de las preguntas que más curiosidad despertó entre los internautas: si piensa tener otro bebé para darle un hermanito a Gael. La actriz no esquivó el tema y contó cómo se siente frente a esa posibilidad.

Desde el nacimiento de su pequeño, el pasado 16 de septiembre de 2026, la actriz comparte algunos momentos de su maternidad a través de las redes sociales. En esta oportunidad, abrió un espacio de preguntas y respuestas para interactuar con su audiencia y hablar de los cambios que llegaron con su hijo.

Publicidad

Puedes leer: Lina Tejeiro enternece las redes con video de su hijito; a dos meses de su llegada



Entre los mensajes que recibió apareció uno relacionado con la posibilidad de agrandar la familia: "¿Has pensado más adelante darle un hermanit@ a Gael?". La respuesta de la actriz estuvo acompañada de una reflexión sobre todo lo que implica vivir un embarazo y el postparto.



"No, no, no, no. Pero es que empiezan, empiezan pesados", expresó inicialmente, antes de dejar claro que, aunque está profundamente enamorada de su hijo, por ahora no contempla repetir la experiencia. También explicó que su percepción sobre la maternidad cambió después de vivirla en primera persona.

¿Por qué Lina Tejeiro no piensa tener otro bebé por ahora?

La actriz reconoció que antes de convertirse en mamá solía hacerles esa misma pregunta a otras personas, sin comprender realmente lo que implicaba tener un bebé: "Pero yo pienso, como yo les preguntaba, no sé, a las personas que acaban de tener un bebé: ¿y el hermanito para cuándo?", recordó.

Publicidad

Puedes leer: Blessd causa revuelo en redes al mostrar por primera vez el rostro de su hijo en FOTOS

Sin embargo, ahora entiende que mirar la maternidad desde afuera es muy diferente a experimentarla: "Y claro, lo hacía desde la ignorancia, sin dimensionar lo que hay detrás de todo esto", comentó, al explicar que compartir con los hijos de familiares o amigos no permite conocer completamente esa realidad.

Publicidad

Para describirlo, también mencionó las primeras noches y semanas después del nacimiento: "Y otra cosa es vivir un bebé, un postparto, todas las primeras noches, las primeras semanas; no, eso es otra cosa", aseguró. Por eso, actualmente no siente que su mente ni su cuerpo estén preparados para atravesar nuevamente ese proceso.

¿Cómo vive Lina Tejeiro sus primeros meses como mamá de Gael?

Aunque anhelaba la maternidad, Lina reconoció que esta etapa también trae momentos difíciles. Entre el cansancio y las nuevas responsabilidades, algunos días se siente frustrada, pero también profundamente enamorada de Gael y sorprendida por la paciencia que desarrolló.

Sobre el descanso, contó que las primeras noches fueron especialmente exigentes porque debía despertarse varias veces para atender al bebé. Ahora logra dormir un poco mejor, pues Gael se despierta aproximadamente dos veces durante la noche.

Publicidad

La llegada de su hijo también cambió sus horarios y rutinas. Ahora sus actividades dependen de las necesidades del pequeño y, en ocasiones, hasta se le pasa la hora de comer: "Yo le digo es muy duro, muy duro", expresó al recordar que no dimensionó las dificultades hasta vivirlas.

Para afrontar esta etapa cuenta ocasionalmente con la ayuda de su mamá y el apoyo de una persona en casa. Aunque por ahora no contempla otro embarazo, tampoco descarta completamente esa posibilidad, en un futuro.

Publicidad

Video que puedes ver: Lina Tejeiro ya es mamá: mostró a Gael y reveló detalles de su nacimiento